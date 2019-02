LIVE TMW - Siviglia, Machin: "Meritavamo il 2-0. Vittoria da confermare in casa"

Lazio-Siviglia 0-1 (22' Machin)

- Finisce qui la conferenza stampa di mister Pablo Machin.

Sulla gara di ritorno: "La Lazio farà del suo meglio, ne siamo convinti. Dovremo giocare allo stesso livello di oggi, è vero che gli ottavi ora sono più vicini, ma non li abbiamo ancora conquistati".

Sui giocatori più temuti della Lazio: "Luis Alberto prima dell'infortunio ha fatto bene, anche Caicedo e Correa sono riusciti a metterci in difficoltà. Preferisco però concentrami sulla mia rosa".

Sulla qualificazione: "Adesso abbiamo il 60% di passare, ma dovremo fare bene anche al ritorno".

Sul mancato raddoppio: "Avremmo meritato il gol del raddoppio secondo me, abbiamo avuto diverse opportunità per farlo. Il 2-0 avrebbe sicuramente reso più agevole sia il ritorno che il discorso qualificazione. Sono comunque contento che la mia squadra non si sia rilassata dopo il vantaggio iniziale, abbiamo giocato due tempi di ottimo livello".

Sulla vittoria: "La vittoria aumenta la nostra fiducia e premia il nostro lavoro. Abbiamo fatto una buona gara contro un buon rivale e il gol di Ben Yedder ci ha reso le cose più facili. Le ripartenze ci hanno favorito, ma non siamo riusciti a concretizzare il 2-0, anche a causa delle condizioni non ottimali del campo. Cercheremo di confermare questo risultato in casa e ringrazio i tifosi per il supporto, auguro loro un buon rientro a Siviglia".

Dopo la vittoria del Siviglia sul campo della Lazio nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League (1-0), prende la parola in conferenza stampa l'allenatore degli andalusi Pablo Machin.