LIVE TMW - Siviglia, R. Mesa: "I nostri tifosi ci aiuteranno ad eliminare la Lazio"

Fonte: Dall'inviato a Siviglia

© foto di J.M.Colomo

Finisce qui la conferenza stampa di Roque Mesa.

Sulle condizioni della squadra: "Quando si vince la stanchezza non esiste e quando si perde è una scusa in più, ma per noi non deve esserlo".

Sugli incidenti di Roma e cosa si aspetta in queste ore tra le due tifoserie: "Il calcio è una festa, si deve vivere sul campo e non fuori. Il resto non è calcio, spero non succeda niente tra le due tifoserie a Siviglia".

Sull'assenza di Banega, squalificato: "Sappiamo quanto Ever sia importante per noi, ma abbiamo una rosa molto amplia e possiamo sostituire tutti gli assenti. Non solo Banega, ma anche i giocatori infortunati".

Sulla Lazio: "Ci aspetta una sfida importante, in Europa League il Siviglia è sempre stato protagonista e questo è uno dei nostri obiettivi stagionali. Sarà una notte magica quella coi biancocelesti, sono convinto che con l'aiuto della nostra gente riusciremo a passare il turno".

Sul ko per 3-0 col Villarreal: "Abbiamo analizzato i nostri errori col Villarreal, ormai quella sconfitta è passata. Dobbiamo concentrarci subito sul prossimo incontro con la Lazio, testa all'Europa League e avanti col nostro cammino".

Il centrocampista del Siviglia Roque Mesa accompagna mister Pablo Machin nella conferenza stampa della vigilia di Siviglia-Lazio, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Segui, come di consueto, il live testuale su TMW!