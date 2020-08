LIVE TMW - Siviglia-Roma, le formazioni ufficiali: Suso e Zaniolo titolari, c'è Ibanez in difesa

live Siviglia-Roma, le formazioni ufficiali: Suso e Zaniolo titolari, c'è Ibanez in difesa

17.55 - Le formazioni ufficiali - Tutto confermato in casa giallorossa. Fonseca schiera i suoi con il 3-4-2-1: Ibanez gioca al centro della difesa, Cristante sostituisce lo squalificato Veretout in mezzo al campo. Alle spalle di Dzeko ci sono Mkhitaryan e Zaniolo. Lopetegui schiera a sorpresa Suso e non Munir nel tridente, dove non c'è nemmeno de Jong. Vaclik non ce la fa, in porta va Bounou.

Siviglia (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Fernando, Jordan; Suso, En-Nesyri, Ocampos.

Roma (3-4-2-1) - Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.

17.30 - Chi vince affronta la qualificata della sfida tra Wolverhampton e Olympiacos - In caso di passaggio del turno, i giallorossi affronteranno la vincente dell'ottavo tra Wolverhampton e Olympiacos. Al Molineux si parte dall'1-1 dell'andata, il quarto di finale si disputerà martedì 11 agosto alle 21 Duisburg, dove si giocherà il match di stasera.

16.55 - Lopetegui elogia la Roma e Fonseca - Julen Lopetegui, invece, ha elogiato la Roma e Fonseca: "I nostri rivali arrivano da una striscia molto positiva, hanno un buon gioco e una rosa completa. Credo abbiano trovato la giusta alchimia, sono una grandissima squadra con un magnifico allenatore. Credo che abbiano chiuso da squadra più in forma del campionato italiano, ma questi sono fattori che vanno al di là del nostro controllo".

15.50 - Fonseca: "Smalling era importante, ma Ibanez ha sempre fatto bene" - Nella conferenza stampa della vigilia, Paulo Fonseca ha parlato dell'addio di Chris Smalling, che sarà sostituito al centro della difesa da Roger Ibanez: "Chris era un giocatore molto importante per noi, ma non è qui con noi. Dobbiamo pensare a chi è qui. Sono fiducioso su tutti i giocatori che sono qui per la partita di domani. Naturalmente giocherà Ibanez nella posizione di Smalling, Ibanez prima dell'infortunio ha giocato sempre bene, ho totale fiducia in lui".

14.30 - Non solo EL: è il giorno della cessione - Comunque vada stasera, quella di oggi sarà una giornata importantissima per la Roma: è arrivato, infatti, il tanto atteso passaggio di consegne. James Pallotta ha ceduto la società a Dan Friedkin per 591 milioni totali. In mattinata c'è stata la firma sull'accordo preliminare e vincolante.

13.30 - Il grande ex - La sfida in programma nel tardo pomeriggio sarà l'occasione per ritrovare un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano. Verdejo Monchi, tornato in Andalusia dopo gli anni nella Capitale, dove non ha lasciato un ricordo straordinario. Amatissimo invece a Siviglia, che ha portato alla conquista di ben tre Europa League con Unai Emery. Ieri, il direttore sportivo ha pubblicato un tweet per caricare i ragazzi di Lopetegui: "Zero scuse, massima soddisfazione. Ora ci manca un motivo e lo abbiamo in ognuno di voi, migliaia di tifosi del Siviglia che possiamo rendere felici in mezzo a tante difficoltà. Proviamo di nuovo a fare in modo che la realtà superi i nostri sogni migliori. Forza Siviglia".

12.30 - Lopetegui si affida a Ocampos. Suso in panchina - Il Siviglia ha conquistato l'accesso alla prossima Champions League grazie al quarto posto in campionato ma vuole chiudere la stagione nel migliore dei modi. Lopetegui si affida al suo 11 migliore: Banega, che a fine competizione saluterà il club andaluso, sarà in campo insieme a un altro ex del campionato italiano, Lucas Ocampos Solo panchina, probabilmente, per Jesus Suso.

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilòn; Jordàn, Fernando, Banega; Ocampos, de Jong, Munir.

12.15 - Fonseca insiste sulla difesa a tre. Ibanez, Cristante e Zaniolo titolari - Senza Chris Smalling, tornato al Manchester United (gli inglesi non hanno voluto rinnovare il prestito fino al 31 agosto), Paulo Fonseca si affida al gioiellino Ibanez, che si è fatto trovare pronto nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa finora. Contro il Siviglia mancherà anche lo squalificato Jordan Veretout: al suo posto giocherà Bryan Cristante. Per il resto squadra confermata, con Kolarov arretrato sulla linea dei difensori, Bruno Peres e Spinazzola sulle corsie laterali e Dzeko supportato da Mkhitaryan e Zaniolo.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.

12.10 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb.com, buongiorno e benvenuti al live di avvicinamento alla sfida tra Siviglia e Roma, in programma alle 18.55 e valida per gli ottavi di finale della UEFA Europa League 2019-20.