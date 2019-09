PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

© foto di Federico De Luca

17.15 - Lo Slavia Praga campione di Repubblica Ceca, ancora imbattuto in stagione, è pronto a esordire in Champions League dove nella scorsa edizione fu eliminato già al terzo turno preliminare. Il primo avversario europeo dell'Inter sbarca a Milano da outsider, ma con grande voglia di fare bella figura in quel di San Siro. A breve il tecnico della formazione ceca, Jindřich Trpišovský, parlerà in conferenza nella sala stampa dello stadio Meazza. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com