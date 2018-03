LIVE TMW - Sorteggi EL, Lazio-Salisburgo e Arsenal-CSKA

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Salisburgo ha eliminato il Borussia Dortmund nell'ultima sfida di Europa League, grazie a una vittoria per 1-2 al Signal Iduna Park, pareggiando al ritorno.

Ecco i quarti

Lazio-Salisburgo

Atletico Madrid-Sporting Lisbona

Arsenal-CSKA Mosca

Lipsia-Olympique Marsiglia.

La Lazio prende il Salisburgo.

Atletico di Madrid al terzo. Che viene accoppiata allo Sporting Lisbona.

C'è l'Arsenal nel secondo quarto. Trova il CSKA Mosca.

La prima sorteggiata è il Lipsia. Contro l'Olympique Marsiglia.

Incomincia il sorteggio.

13.05 - Arriva Eric Abidal, ambasciatore della finale di Lione. "È un torneo difficile da prevedere, è stata una grande sorpresa che Napoli e Dortmund siano uscite".

13.00 - Tutto pronto per il sorteggio di Nyon.

Tutto pronto a Nyon. Attesi Totti, Monchi, Gandini e Baldissoni per la Roma, Nedved per la Juve e Tare per la Lazio. #ChampionsLeagueDraw #europaleaguedraw #quarti pic.twitter.com/amUtm5W2zL — Lorenzo Di Benedetto (@Lore_Dibe88) 16 marzo 2018

10.50 - Questi i delegati delle varie squadre: David Miles per l'Arsenal, Clemente Villaverde per l'Atletico Madrid, Stephan Reiter del Salisburgo, Andoni Zubizarreta per l'OM, Oliver Mintzlaff per il Lipsia, Igli Tare per la Lazio e Andre Geraldes per lo Sporting Lisbona. Assente il CSKA Mosca.

Otto squadre di otto nazioni diverse ai quarti di finale di Europa League. Questo il dato che emerge dopo il ritorno degli ottavi di finale: Atletico Madrid (Spagna), Olympique Marsiglia (Francia), Lazio (Italia), Sporting Club (Portogallo), RB Lipsia (Germania), Arsenal (Inghilterra), CSKA Mosca (Russia), Salisburgo (Austria).

10.15 - Un'ora dopo la Champions League, alle 13, verranno sorteggiati i quarti di finale di Europa League. Lazio unica italiana che deve evitare Atletico Madrid e Arsenal.