LIVE TMW - Sorteggio Champions League, agli ottavi Lazio-Bayern, Atalanta-Real e Juve-Porto

live Sorteggio Champions League, agli ottavi Lazio-Bayern, Atalanta-Real e Juve-Porto

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Sono stati sorteggiati gli ottavi di finale di Champions League: ecco le palline estratte da Stéphane Chapuisat, ex attaccante svizzero, e Giorgio Marchetti, vice segretario generale della UEFA.

OTTAVI DI FINALE

Borussia Mönchengladbach-Manchester City

Lazio -Bayern Monaco

Atletico Madrid-Chelsea

RB Lipsia-Liverpool

Porto- Juventus

Siviglia-Borussia Dortmund

Atalanta -Real Madrid

Barcellona-PSG

Round of 16 draw ✔️ Which tie are you most excited for? 🤩#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/M6AqMYTygN — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 14, 2020

12.13 - Alle 15 le date degli ottavi di finale - Verso le 15, secondo Sky, dovrebbero essere rese note le date delle sfide, qualcuno godrà di una settimana di vacanza in più. Comincia il sorteggio vero e proprio!

12.07 - Chapuisat: "Haaland il più temibile tra gli attaccanti" - Stéphane Chapuisat, ex attaccante svizzero, sarà uno dei protagonisti del sorteggio degli ottavi di Champions League: "Haaland è l'attaccante che mi ha colpito di più, come me ha giocato col BvB e lo vedo in grandissima crescita. Il Bayern rimane la favorita però".

12.02 - La cerimonia del sorteggio è ufficialmente iniziata! Come al solito, qualche minuto per le spiegazioni sulle regole che lo determineranno.

11.58 - Ottavi di finale, per la Juve gara di ritorno a Torino - Ricordiamo ancora una volta che agli ottavi di finale, le prime classificate nei gironi (Juventus unica italiana, ndr) giocheranno in trasferta all'andata e in casa al ritorno. Al contrario, Atalanta e Lazio giocheranno la prima gara europea del 2020 nei rispettivi stadi, il Gewiss Stadium e l'Olimpico.

11.54 - Inzaghi: "Sarà un onore, renderemo la vita difficile a tutti" - L'impresa tra le italiane l'ha firmata la Lazio e Simone Inzaghi, tecnico delle Aquile, lo ha ricordato alla vigilia della gara contro l'Hellas: "Sarà un onore affrontare chiunque. Sono tutte nell'élite del calcio. Sono convinto che diremo la nostra, e sono sicuro che nessuno sarà felice di affrontare la Lazio. È Difficile rendersi conto di quello che siamo riusciti a fare. Siamo tornati alla fase a gironi di Champions League dopo 13 anni e ora dopo 21 negli ottavi".

11.50 - Ancora dieci minuti e sarà sorteggio di Champions - Ancora statistiche: alla sesta giornata, Neymar (65 partite) è diventato il quarto giocatore a realizzare 40 gol in Champions League dopo Ruud van Nistelrooy (45 partite), Lionel Messi e Robert Lewandowski (entrambi 61). Uno dei grandi spauracchi per tutte le big è invece il solito Cristiano Ronaldo, arrivato proprio in Champions a quota 750 gol in carriera.

11.47 - Real Madrid, l'habituè della Champions League - Il Real Madrid si è qualificato per gli ottavi di finale in tutte le 25 stagioni di Champions League: lo evidenzia il sito ufficiale della UEFA.

11.41 - Il cammino dell'Atalanta - L'Atalanta è arrivata seconda nel Gruppo D con 11 punti alle spalle del Liverpool, la cui leadership non è mai stata messa in discussione. I nerazzurri si sono messi alle spalle Ajax e Midtjylland: contro gli olandesi una sconfitta e una vittoria, contro gli scandinavi quattro punti, ma la vera svolta è stata l'incredibile vittoria ad Anfield, maturata una settimana dopo l'altrettanto incredibile 0-5 di Bergamo.

11.35 - Che talento Moukoko - A proposito di Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko (16 anni e 18 giorni) è diventato il calciatore più giovane ad aver giocato in Champions League battendo così il precedente record di Céléstine Babayaro (16 anni e 87 giorni) che durava da più di 26 anni.

11.31 - Il cammino della Lazio - La Lazio ha chiuso il Gruppo F con 10 punti, a -3 dal Borussia Dortmund, qualificata come seconda quindi. La squadra di Inzaghi ha eliminato il Bruges (terzo) grazie al pareggio 2-2 all'Olimpico negli ultimi novanta minuti del girone, in precedenza quattro punti contro lo Zenit San Pietroburgo, l'altro pareggio contro i belgi, il pari a Dortmund contro i gialloneri e soprattutto lo strepitoso successo dell'esordio contro Haaland e compagni.

11.25 - Quattro club tedeschi agli ottavi di finale - Per la prima volta dal 2014/15 ci saranno quattro club tedeschi nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League. Si tratta ovviamente di Bayern Monaco, Borussia Dortmund e nei meno ovvi RB Lipsia e Borussia Mönchengladbach.

11.20 - Il cammino della Juve: che vittoria a Barcellona - I bianconeri hanno conquistato il primo posto nel Gruppo G con 15 punti, come il Barcellona ma con una miglior differenza reti negli scontri diretti. A Torino i blaugrana si erano imposti 2-0, i bianconeri hanno invece vinto 3-0 al Camp Nou nell'ultima giornata: vinte tutte le altre sfide, con Dinamo Kiev e Ferencvaros.

11.12 - Le sedici partecipanti al sorteggio - Ricapitoliamo le partecipanti al sorteggio che avrà luogo a Nyon alle 12 e che vivremo LIVE su TMW. Come di consueto, le sedici squadre verranno divise in teste di serie e non:

Teste di serie

Bayern (Germania)

Borussia Dortmund (Germania)

Chelsea (Inghilterra)

Juventus (Italia)

Manchester City (Inghilterra)

Liverpool(Inghilterra)

Paris Saint-Germain (Francia)

Real Madrid (Spagna)

Non teste di serie

Atalanta (Italia)

Atlético Madrid (Spagna)

Barcellona (Spagna)

Borussia Monchengladbach (Germania)

Lazio (Italia)

Lipsia (Germania)

Porto (Portogallo)

Siviglia (Spagna)

11.07 - Tutte le regole di ingaggio del sorteggio di Champions - Lunedì 14 dicembre a Nyon (Svizzera) presso la Casa del Calcio Europeo andrà in scena (ore 12) il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Solo la Juventus tra le italiane è testa di serie. Le squadre verranno collocate in due urne: una con le otto prime dei gironi e l'altra con le otto seconde. Nessuna squadra potrà essere accoppiata con un club della propria federazione o con un club dello stesso girone. Agli ottavi di finale, le prime classificate nei gironi (teste di serie) giocheranno in trasferta all'andata e in casa al ritorno. Sei nazioni rappresentate, una in più dell'anno scorso dove c'erano solo le squadre dei maggiori 5 campionati. La novità è rappresentata dal ritorno del Portogallo grazie al Porto. Germania e Spagna sono state capaci di mandare al turno successivo tutte e 4 le rappresentanti. Tre per Italia (fuori l'Inter) e Inghilterra (eliminato il Mancheter United). Il Paris Saint-Germain tiene alta la bandiera della Francia.

11.00 - Per la Lazio sorteggio durissimo, comunque vada - Per la Lazio non sembra esserci un avversario morbido: Real, Liverpool e Bayern hanno vinto le ultime tre edizioni della Champions, il PSG è stato finalista nell’agosto scorso; il City ambisce da anni al trofeo e non ha mai badato a spese per conquistarlo, il Chelsea è il club che ha investito di più in Europa nell’ultimo mercato.

10.54 - La Dea a rischio big - L’Atalanta rischia un sorteggio durissimo, anche se può "sperare" nel Borussia Dortmund. Le alternative? I campioni in carica del Bayern Monaco, le inglesi Chelsea, Liverpool e Manchester City, i francesi del Paris Saint Germain e il Real Madrid che ha vinto il complicato girone con l’Inter, unica italiana eliminata.

10.50 - La pesca della Juventus - I bianconeri, che non potranno affrontare Atalanta, Lazio e Barcellona (incontrato nei gironi), sperano in una tra Borussia Moenchengladbach e Porto, più complicate Siviglia e Lipsia, vero spauracchio invece è l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

The last 16 await their fate. It's #UCL draw day! 🤩 Who are the team to avoid? 🤔#UCLdraw | 12:00 CET — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 14, 2020

10.47 - Dea da urlo - Tra le squadre che hanno debuttato in UEFA Champions League dal 2003/04, l'Atalanta è la terza a qualificarsi per la fase a eliminazione diretta in entrambe le stagioni a cui ha partecipato (Villarreal e Siviglia le altre). Lo evidenzia il sito ufficiale della UEFA.

10.44 - Flick: "Tutte le migliori agli ottavi" - Hansi Flick, allenatore del Bayern, commenta così il sorteggio: "Ci sono le migliori squadre agli ottavi di finale. Non vediamo l'ora che arrivi il sorteggio e vediamo cosa ci aspetta. Vogliamo superare il turno e prolungare la nostra serie di vittorie".

10.40: le date degli ottavi di finale - L’andata degli ottavi di Champions sarà spalmata in tre giorni: 17, 23 e 24 febbraio. Il ritorno a marzo nei giorni 9 e 10, 16 e 17. I sedicesimi di Europa League si giocheranno il 18 e 25 febbraio.