LIVE TMW - Sorteggio Champions, urna amara per il Napoli. Ronaldo diserta

19.22 - La cerimonia si conclude con la premiazione di Luka Modric come miglior giocatore in assoluto della scorsa manifestazione: battuti Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah. "Quest'anno ho giocato la finale del Mondiale con la Croazia, coronando un sogno. Ho sempre sperato di vincere trofei, giocare per uno dei club più importanti del mondo e arrivare lontano con la mia Nazionale. Sono davvero felice e orgoglioso di quello che ho raggiunto nella mia carriera. Devo solo andare avanti così. Sono davvero contento per questo premio. Ringrazio tutti coloro che mi hanno votato e chi mi ha permesso di vincerlo. Questo premio è anche del Real Madrid, dei miei compagni e dei tifosi. Il mio papà è stato la più grande fonte d'ispirazione. Mi ha insegnato a lottare per i miei sogni, gli devo davvero tanto. Se sono qua oggi è grazie a lui", le parole del croato dal palco.

19.07 - Completamente saltata la presentazione del miglior attaccante della scorsa stagione, Cristiano Ronaldo. Il lusitano, motivo per cui la presentazione è iniziata con leggero ritardo, non si è infatti presentato alla cerimonia a Montecarlo.

18.58 - Via al sorteggio della quarta e ultima fascia, tifosi interisti in fibrillazione. L'Hoffenheim nel Gruppo F, con il Manchester City. Il Galatasaray invece completa il Gruppo D. Gli svizzero dello Young Boys concludono il gruppo di Juventus, Manchester United e Valencia. Passaggio di turno molto difficile anche per la Stella Rossa, che finisce nel raggruppamento di Napoli, PSG e Liverpool. Club Brugge nel Gruppo A e questo porta matematicamente l'Inter nel Gruppo B, con PSV, Tottenham e Barcellona. La Roma invece vede concludersi il proprio gruppo con l'inserimento del Viktoria Plzen, formazione ceca. L'AEK Atene finisce invece nel gruppo di Bayern, Benfica e Ajax.

18.52 - Il Lione è la prima sorteggiata della terza fascia: finisce nel gruppo con Manchester City e Shakhtar Donetsk. Il CSKA Mosca finisce nel gruppo della Roma e Real Madrid. Sorteggio fortunato per lo Schalke 04, che finisce nel Gruppo D, il più equilibrato sulla corta. Il Valencia finisce nel gruppo della Juventus, e con Manchester United. Capitolo olandesi: nel Gruppo B finisce invece il PSV Eindhoven, mentre l'Ajax nel Gruppo E. Il Napoli accoglie dunque il Liverpool nel proprio gruppo, mentre il Monaco con Atletico Madrid e Borussia Dortmund.

18.50 - Luka Modric è stato premiato come miglior centrocampista della passata Champions League. Queste le dichiarazioni del centrocampista croato direttamente dal palco di Montecarlo: "Sembra quasi irreale quanto siamo riusciti a raggiungere. Sembra banale ma il merito è della squadra. Siamo un gruppo unito, di qualità, ma se non sei una famiglia ogni dote che hai non serve per vincere così tanto. Quarta di fila? Ci proveremo, come sempre. Al Real piacciono queste competizioni e faremo del nostro meglio come sempre". Di seguito il tweet pubblicato dall'account ufficiale di Champions League che celebra il premio, il terzo su tre finora assegnati che va ad un calciatore del Real:

18.40 - Comincia il sorteggio della seconda fascia, la prima estratta è il Porto, che finisce nel gruppo D. La Roma è sorteggiata nel Gruppo G, con il Real Madrid. Tocca al Manchester United, che va nel Gruppo H, quello della Juventus. Il Borussia Dortmund va nel girone dell'Atletico Madrid, il primo. Shakhtar Donetsk nel Gruppo F, mentre il Napoli finisce nel Gruppo C, quello del Paris Saint-Germain e di conseguenza il Tottenham finisce nel gruppo del Barcellona.

18.38 - Sergio Ramos viene premiato come miglior difensore, queste le sue parole dal palco: "Essere capitano di questo gruppo è una grande responsabilità, ci sono tante culture differenti ma ci sentiamo una famiglia, questa è la chiave dei nostri successi. E' un momento d'oro per questo club e ne dobbiamo approfittare. Quattro successi di fila? Noi ci proviamo".

18.28 - Si comincia col sorteggio finalmente, otto squadre attendono di conoscere il proprio gruppo. La prima pescara è il Paris Saint Germain, che finisce nel Gruppo C. Poi il Real Madrid, che va nel Gruppo C e il Bayern Monaco, destinato al Gruppo E. Per il Barcellona, che non può incrociare un'altra spagnola ovviamente, Gruppo B, mentre l'Atletico va nel Gruppo A. Ora tocca alla Juventus, che va nel Gruppo H, mentre il Manchester City finisce nel Gruppo F e di conseguenza la Lokomotiv Mosca nel Gruppo D.

18.24 - Maxi-spiegazione dei criteri di sorteggio da parte del vicepresidente dell'UEFA Giorgio Marchetti: inutile ripetersi, le regole sono quelle di cui abbiamo parlato durante tutto il pomeriggio. Attesa dunque per il sorteggio delle prime otto squadre, quelle facenti parte della prima fascia.

18.21 - Il miglior portiere della scorsa stagione è Keylor Navas, col Real Madrid che potrebbe fare poker dunque. Il costaricense parla così dal palco: "Sono molto grato per l'opportunità e orgoglioso di poter giocare la Champions e portare in alto il nome del mio paese. E' un privilegio far parte di questo gruppo".

18.17 - Spazio a Ricardo Kakà e Diego Forlan. Parla così l'ex Atletico: "L'opportunità di ospitare la finale al Wanda Metropolitano è fantastica, Madrid è bellissima da visitare, sono molto contento". Queste invece le parole del brasiliano: "Credo che il Real Madrid ha costruito valori, cresciuto giocatori fantastici e ha un ottimo presidente, ha uno dei club migliori del mondo. Se c'è un club in grado di vincere quattro Champions di fila questo è il Real"

The stars are out in Monaco 🤩#UCLdraw pic.twitter.com/eL6QDfa3oA — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 30 agosto 2018

18.13 - David Beckham riceve un premio alla carriera direttamente dal presidente della UEFA Aleksander Ceferin: "Sono felice di ricevere un premio così importante, aver vinto la Champions con il Manchester è stato un momento fantastico, specie nel modo in cui l'abbiamo vinta. Giocare nel Real Madrid è stato altrettanto incredibile, un sogno. Ci sono tanti momenti in campo che ricordo con piacere".

18.08 - Sembra che il piccolo spostamento della cerimonia sia dovuto a Cristiano Ronaldo, in leggero ritardo: scorrono ora le immagini della scorsa edizione di Champions, portata a casa ancora una volta dal Real Madrid.

18.04 - Per la difesa sarà Real Madrid, visto che i candidati sono Ramos, Varane e Marcelo. A centrocampo scelta tra Modric, ennesimo madridista, Kroos, altro merengue e De Bruyne del Manchester City. Davanti Cristiano Ronaldo (Juventus/Real Madrid), Lionel Messi (Barcellona) e Mohamed Salah (Liverpool).

18.01 - Piccolo ritardo per l'inizio del sorteggio, siamo tutti in trepidante attesa della cerimonia: prima dell'estrazione delle squadre comunque avverrà la premiazione dei migliori calciatori della scorsa edizione. Per i portieri sono in lizza Navas (Real Madrid), Alisson (Roma/Liverpool) e Buffon (Juventus/PSG).

17.57 - Ci sarà anche David Beckham a Montecarlo, chiamato a ricevere un premio alla carriera.

17.55 - Roma, Schalke 04 e Galatasaray: queste le scelte di Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City, che ha esplicitato le proprie preferenze su Twitter.

17.52 - Diego Forlan, ex attaccante di Atletico Madrid, Manchester United e Inter, ha parlato a Sky Sport poco prima del sorteggio di Champions League: "Essere in questa competizione è bello per tutte le squadre in corsa. Il ritorno dell'Inter in Champions? Il campionato non è iniziato bene ma Spalletti ha calciatori di esperienza, questa competizione è diversa. Tutte le squadre sono forti, l'Inter torna a giocare questa coppa dopo tanto tempo. Credo che l'Inter può fare bene. Juve favorita con Cristiano Ronaldo? E' più forte, lo era già prima ma ora ancora di più".

17.49 - Importante modifica anche riguardo l'orario delle gare: le partite della fase a gironi, gli ottavi di finale, i quarti, semifinali e finale, inizieranno alle 21:00. Tuttavia, durante ciascuna giornata della fase a gironi, due partite di martedì e due di mercoledì inizieranno alle 18:55. Tutte le partite dell'ultima giornata invece si giocheranno in contemporanea. Calendario e orari di ogni singola sfida verranno comunicati circa due ore dopo il sorteggio.

17.41 - Mancano meno di venti minuti al sorteggio, insomma ci siamo! Tifosi di Juve, Inter, Napoli e Roma, avete già le vostre preferenze? A breve non conterà più, perché ci sarà la realtà a farsi spazio tra sogni e paure. Appuntamento alle 18, seguite con noi il sorteggio dei gironi della prossima Champions League, che avrà termine a Madrid, nel nuovo stadio del Atletico.

17.29 - Mauro Baldissoni, Monchi, Antonio Tempestilli e Francesco Totti sono i rappresentanti della Roma, giunta al gran completo per onorare una manifestazione che ha dato grandi soddisfazioni al club l'anno passato. Rispetto a quanto comunicato precedentemente per l'Inter c'è anche Alessandro Antonello. Per la Juventus presenti Pavel Nedved e Giuseppe Marotta.

Presente sul red carpet anche il CEO and General Manager Sport, Giuseppe Marotta. 🏳🏴#UCLdraw #ForzaJuve pic.twitter.com/4stF4lzWYQ — JuventusFC (@juventusfc) 30 agosto 2018

17.18 - Facciamo un viaggio nei precedenti dei quattro allenatori italiani che guidano le quattro squadre che a breve verranno sorteggiata:

- Leggi i precedenti di Luciano Spalletti CLICCA QUI!

- Leggi i precedenti di Massimiliano Allegri CLICCA QUI!

- Leggi i precedenti di Eusebio Di Francesco CLICCA QUI!

- Leggi i precedenti di Carlo Ancelotti CLICCA QUI!

17.06 - Curiosissima statistica evidenziata da Opta: il 40% dei vincitori di Champions provengono dal Gruppo F, si tratta dunque di un raggruppamento "fortunato". Al contrario, il Gruppo G non ha prodotto neanche un vincitore nelle ultime 15 stagioni.

16.48 - Il giocatore dell'anno verrà annunciato a margine del sorteggio, Mohamed Salah è atterrato da poco a Montecarlo.

🚁 @MoSalah has landed! 🏆 Positional awards/Player of the Year announced during #UCLdraw. pic.twitter.com/IYdUxwgyeE — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 30 agosto 2018

16.44 - Si avvicina il sorteggio, ricordiamo intanto che per evitare di giocare al gelo, le due squadre di Mosca (Lokomotiv e CSKA) non potranno giocare in casa l’ultima giornata. Il calendario sarà pronto due ore dopo la fine del sorteggio.

16.39 - Arrivati anche i rappresentanti del Napoli, non ci sono nomi "di rilievo" tra gli inviati, come da prassi per gli azzurri.

16.33 - Altre notizie da Montecarlo, direttamente dai nostri inviati: la UEFA informa che per esigenze televisive Juventus e Inter non giocheranno mai lo stesso giorno, così come Roma e Napoli. Stesso discorso per Real Madrid e Atletico, per Barcellona e Valencia, per Bayern Monaco e Borussia Dortmund, per Manchester City e Tottenham, per Paris Saint Germain e Olympique Lione. Ma non solo.

16.28 - Giovanni Gardini e Javier Zanetti sono gli ambasciatori nerazzurri a Montecarlo per il sorteggio di UEFA Champions League: i due dirigenti dell'Inter sono appena giunti al Grimaldi Forum.

16.25 - Piccolo ripasso riguardante le regole di sorteggio: ancora una volta russe ed ucraine non possono essere inserite nel medesimo girone, oltre ovviamente alle squadre della stessa nazione. Non è una novità neanche l'avvicendamento martedì-mercoledì: ogni squadre giocherà tre volte in un giorno e tre volte nell'altro.

16.17 - I nostri vivaci inviati sono già attivissimi al Grimaldi Forum: ecco come si presenta la sala sorteggi a due ore circa dall'inizio dall'estrazione delle ormai celeberrime palline che contengono i nomi delle trentadue squadre destinate a comporre gli otto gironi di Champions 18/19.

16.05 - Ospite speciale a Montecarlo: Ricardo Kakà avrà un ruolo attivo nel sorteggio dei gironi di Champions League, lo rivela la UEFA.

15.51 - Il difensore del CSKA Mosca, Hordur Magnusson, ha parlato a Sport24.ru del sorteggio di oggi di Montecarlo che vede i russi inseriti in terza fascia. "Dalla prima fascia vorrei la Juventus. Sarebbe bello tornare a Torino per sfidare i miei ex compagni. Contro Cristiano Ronaldo la mia Islanda ha giocato a Euro 2016. Io ero in panchina ma sono pronto a sfidare lui come tutti".

15.41 - Quarta e ultima fascia, che vede la presenza anche di un'italiana, l'Inter, sicuramente quella destinata ad aver vita maggiormente dura in questa Champions. Ha raggiunto ieri il gruppo anche la Stella Rossa.

Viktoria Plzeň (CZE) 33,000

Bruges (BEL) 29,500

Galatasaray (TUR) 29,500

Young Boys (SVI) 20,500

Inter (ITA) 16,000

Hoffenheim (GER) 14,285

Stella Rossa (SER) 10,750

AEK Atene (GRE) 10.000

15.35 - Nuovo record per la Juventus: parteciperà per la 19ᵃ volta alla Champions League, primato assoluto per una squadra italiana. Secondo rimane il Milan, fermo a quota 17.

15.21 - La terza fascia del sorteggio presenta un grande spauracchio, il Liverpool, finalista nell'ultima edizione. Sono tutte squadre molto insidiose comunque le otto squadre che ne fanno parte e di queste quattro verranno coinvolte nel girone di una italiana.

Liverpool (ENG) 62,000

Schalke 04 (GER) 62,000

Lione (FRA) 59,500

Monaco (FRA) 57,000

Ajax (OLA) 53,500

CSKA Mosca (RUS) 45,000

Valencia (ESP) 36,000

PSV Eindhoven 36,000

15.01 - Dagli ottavi in poi, si fa sul serio, con l'eliminazione diretta. Ecco le date, con il sorteggio per la fase finale fissato per il 17 dicembre:

Ottavi di finale

17 dicembre: sorteggio ottavi di finale

12/13/19/20 febbraio: ottavi di finale, andata

5/6/12/13 marzo: ottavi di finale, ritorno

Quarti di finale

15 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

9/10 aprile: quarti di finale, andata

16/17 aprile: quarti di finale, ritorno

Semifinali

30 aprile/1 maggio: semifinali, andata

7/8 May: semifinali, ritorno

Finale

Sabato 1 giugno: Estadio Metropolitano, Madrid

14.48 - La seconda fascia è ricca di grandi squadre, con una massiccia presenza di squadre italiane e inglesi: Napoli e Roma per la Serie A, Manchester United e Tottenham per la Premier League. Due anche le portoghesi, Benfica e Porto, mentre la voce fuori dal coloro è lo Shakhtar Donetsk, formazione ucraina.

Borussia Dortmund (GER) 89,000

Porto (POR) 86,000

Manchester United (ENG) 82,000

Shakhtar Donetsk (UKR) 81,000

Napoli (ITA) 78,000

Tottenham (ENG) 67,000

Roma (ITA) 64,000

Benfica (POR) 80,000

14.35 - Le date, sempre importanti per tifosi e addetti ai lavori, delle prime sei giornata del girone:

18/19 settembre: fase a gironi, prima giornata

2/3 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

23/24 ottobre: fase a gironi, terza giornata

6/7 novembre: fase a gironi, quarta giornata

27/28 novembre: fase a gironi, quinta giornata

11/12 dicembre: fase a gironi, sesta giornata

14.20 - La prima fascia del sorteggio presenta ovviamente le insidie maggiori per le 24 formazioni rimanenti: ben tre spagnole, Real Madrid, Atletico e Barcellona, una italiana, la Juventus, una tedesca, una inglese, una francese e una russa. Si posizionano in prima fascia solo le vincenti di Champions, Europa League e dei campionati più importanti d'Europa.

Real Madrid (detentrice UEFA Champions League)

Atlético Madrid (detentrice UEFA Europa League)

Barcellona (campione di Spagna)

Bayern Monaco (campione di Germania)

Manchester City (campione d'Inghilterra)

Juventus (campione d'Italia)

Paris Saint-Germain (campione di Francia)

Lokomotiv Mosca (campione di Russia)

14.11 - Nuovissima Champions, in attesa dell’ultimo aggiustamento in corsa col VAR dagli ottavi. Sarà dura però - sottolinea La Gazzetta dello Sport - col presidente Uefa, Ceferin, che per adesso fa resistenza. Intanto debutta oggi al sorteggio il nuovo "format" per il triennio 2018-21: ingresso garantito ai club dei grandi campionati; premi più ricchi; nuovi orari d’inizio; quarto cambio nei supplementari; panchine in finale con 12 giocatori; a gennaio possibile inserire in rosa 3 nuovi, anche se hanno giocato per un altro club nel torneo. Ma la vera questione in ballo resta la "moviola" in campo. Soltanto un problema di tempo: i club, con in testa Andrea Agnelli presidente dell’Eca, spingono per cominciare da questa eliminazioni diretta, Ceferin preferirebbe dalla prossima stagione. Oggi la commissione interclub si riunirà a Montecarlo per cercare una soluzione da suggerire all’Esecutivo del 27 settembre.

14.00 - Ancora qualche ora d'attesa e finalmente conosceremo i raggruppamenti della prossima Champions League! Alle ore 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo si terrà il sorteggio dei gironi dell'edizione 2018/2019 di UEFA Champions League, che quest'anno come saprete vedrà impegnate ben quattro italiane. La Juventus, inserita in prima fascia in quanto Campione d'Italia, il Napoli e la Roma, entrambe in seconda fascia, e l'Inter, che parte già con un notevole svantaggio, essendo inserita in quarta e ultima fascia di sorteggio. Rischio girone di ferro concretissimo dunque per gli uomini di Spalletti, apparsi poco brillanti anche in campionato dopo due giornate. Vivremo le ore che ci separano dal sorteggio insieme, su TMW, grazie alla nostra diretta scritta.