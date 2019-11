LIVE TMW - Sorteggio Euro 2020: Italia contro Svizzera, Turchia e Galles

Fonte: Con la collaborazione dei nostri inviati a Bucarest, Andrea Losapio e Gaetano Mocciaro

Il grande giorno è arrivato, oggi saranno rese note tutte le avversarie dell'Italia nel prossimo Europeo itinerante in programma quest'estate tra Azerbaijan, Danimarca, Germania, Inghilterra, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Romania, Russia, Scozia, Spagna e Ungheria. Segui come di consueto il LIVE di TMW per conoscere in tempo reale l'esito del sorteggio di Bucarest, insieme a tutte le voci dei protagonisti e le curiosità sulle Nazionali impegnate!

19.48 - Le parole di Gravina - Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha commentato così a Sky Sport il sorteggio di Euro 2020 a Bucarest: "Sono felice, si tratta di un buon sorteggio e di un gruppo equilibrato. Dovremo però giocare fino alla fine ogni gara e quindi prepararci al meglio. A Mancini chiediamo di continuare su questa strada. Sta svolgendo un lavoro straordinario, ha generato entusiasmo e coinvolto tanti giovani. Mi fa piacere vedere Mancini così ottimista, faremo di tutto affinché la vittoria dell'Europeo possa davvero arrivare. Sappiamo bene però che nel calcio non esiste niente di matematico che ti porta alla vittoria. Servirà anche un po' di fortuna. Mi auguro che Mancini continui il suo lavoro con questa intensità e questa dedizione. Ha un contratto fino al dicembre 2022 e spero che sia l'Europeo che il Mondiale possano essere due basi di partenza per un rilancio ulteriore della nostra Nazionale, per conservare Mancini e portare risultati importanti agli italiani".

19.40 - Il commento di Mancini - Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha analizzato così il sorteggio di Euro 2020 ai microfoni di Sky Sport: "Italia fortunata? Dipende dai punti di vista... Le partite son tutte da giocare. La Svizzera è un'ottima squadra, il Galles può essere la sorpresa e la Turchia è piena di giovani bravi che hanno fatto risultato per due volte con la Francia. Sappiamo quello che possiamo dare, ma la strada è ancora lunga. Dobbiamo essere consapevoli di quanto abbiamo fatto nel girone di qualificazione, ma anche che questo ora non conta più. L'Italia ha il dovere di partire sempre per vincere, anche quando magari non è favorita. So che abbiamo dei bravi giocatori, che stanno migliorando di partita in partita. Si è creato un buon gruppo e questo è positivo, poi vedremo cosa accadrà. L'obiettivo è vincere l'Europeo, non abbiamo altri obiettivi".

19.23 - La reazione di Petkovic - Il ct della Svizzera, Vladimir Petkovic, ha parlato così dopo il sorteggio dell'Europeo ai microfoni di Sky Sport: "Volevo l'Italia, anche se gli azzurri hanno avuto fortuna visto che hanno pescato tre avversarie che lotteranno solo per la seconda posizione. Cosa mi ha colpito dell'Italia? La mentalità che Mancini ha dato alla squadra. Vincere poi, si sa, aiuta a vincere e questo porta i risultati. Gli azzurri hanno tanti nuovi giocatori, proprio come la Svizzera, e da un insieme di giovani promettenti sono diventati una vera squadra. L'Italia può vincere Euro 2020? È una delle candidate. Nel Gruppo A giocherà tre volte in casa, ma poi nelle fasi finali tutto sarà possibile. Prima c'è da superare la fase a gruppi".

18.56 - Finito il sorteggio! - Ecco tutti gli abbinamenti dell'urna di Bucarest, coi sei Gruppi di Euro 2020 - in rigoroso ordine di posizione - che attendono ormai solamente le quattro vincitrici dei Play-Off:

Gruppo A: Turchia, Italia, Galles, Svizzera

Gruppo B: Danimarca, Finlandia, Belgio, Russia

Gruppo C: Olanda, Ucraina, Austria, Vincitrice Play-Off D (Georgia/Bielorussia/Macedonia/Kosovo)

Gruppo D: Inghilterra, Croazia, Vincitrice Play-Off C (Scozia, Israele, Norvegia, Serbia), Repubblica Ceca

Gruppo E: Spagna, Svezia, Polonia, Vincitrice Play-Off B (Bosnia, Irlanda del Nord, Irlanda, Slovacchia)

Gruppo F: Vincitrice Play-Off A (Islanda, Romania, Bulgaria, Ungheria), Portogallo, Francia, Germania

The #EURO2020 groups have been drawn! 😍 Which matches are you excited for? pic.twitter.com/CU7SvtNAXq — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 30, 2019

18.49 - Sorteggio delle Nazionali della Fascia 4 - Galles nel Gruppo A dell'Italia e Finlandia nel Gruppo B del Belgio.

18.43 - Sorteggio delle Nazionali della Fascia 3 - Turchia nel Gruppo A dell'Italia ( Italia-Turchia sarà la sfida che aprirà l'Europeo il 12 giugno all'Olimpico ), Austria nel Gruppo C di Olanda e Ucraina, Danimarca nel Gruppo B con Belgio e Russia, Repubblica Ceca nel Gruppo D con Inghilterra e Croazia, Svezia nel Gruppo E con Spagna e Polonia, Portogallo nel Gruppo F con Germania e Francia.

18.35 - Sorteggio delle Nazionali della Fascia 2 - Prima sorteggiata, la Svizzera, che finisce nel Gruppo A con l'Italia. Seconda sorteggiata, l'Olanda, già nel Gruppo C dell'Ucraina. Terza sorteggiata, la Russia, già nel Gruppo B del Belgio. Quarta sorteggiata, la Croazia, alla quale tocca il Gruppo D dell'Inghilterra. Quinta sorteggiata, la Polonia, che finisce nel Gruppo E della Spagna. Ultima sorteggiata, la Francia, che va nel Gruppo F della Germania.

18.30 - Inizia il sorteggio! - Si parte ricapitolando le Nazionali della Fascia 1 e i loro rispettivi Gruppi: Italia (Gruppo A), Belgio (Gruppo B), Ucraina (Gruppo C), Inghilterra (Gruppo D), Spagna (Gruppo E), Germania (Gruppo F).

18.21 - Joao Mario e Ricardo Carvalho sul palco - Salgono sul palco i due campioni di Euro 2016 col Portogallo, Ricardo Carvalho e Joao Mario, che ricordano il trionfo dei lusitani in Francia e si dicono pronti a vivere un nuovo momento storico quest'anno.

18.20 - Tweet di Mancini dalla sala - In attesa di conoscere le sue prossime avversarie, il ct azzurro Roberto Mancini ha twittato direttamente dalla sala del sorteggio. Ormai manca davvero poco per conoscere i rivali dell'Italia a Euro 2020!

18.06 - Ci siamo! - Inizia lo spettacolo pre-sorteggi in quel di Bucarest. Fra pochi minuti l'Italia e le altre Nazionali conosceranno tutte le loro rivali nella fase a gruppi di Euro 2020, in programma dal 12 al 24 giugno.

17.45 - Totti e Mancini per l'Italia - Continuano ad arrivare ex campioni del mondo e attuali ct in quel di Bucarest: per l'Italia ci sono Roberto Mancini e Francesco Totti, testimonial azzurro per il sorteggio. Presenti, come si vede dalle foto in calce scattate dai nostri inviati, anche i ct di Ucraina e Galles, Andriy Shevchenko e Ryan Giggs.

17.36 - Amichevoli contro Inghilterra e Germania per gli azzurri - Due impegni di livello per preparare il prossimo Europeo. Come riporta Sky Sport, l'Italia a marzo affronterà in amichevole prima l'Inghilterra a Wembley e poi la Germania in uno stadio tedesco ancora da definire.

17.00 - I Gruppi di Euro 2020 - Questi i sei Gruppi di Euro 2020, in attesa del sorteggio:

Gruppo A (città ospitanti: Roma, Baku)

Italia

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Finlandia/Galles

Gruppo B (San Pietroburgo, Copenhagen)

Belgio

Russia

Danimarca

Finlandia/Galles

Gruppo C (Amsterdam, Bucarest)

Ucraina

Olanda

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente Percorso A o D spareggi

Gruppo D (Londra, Glasgow)

Inghilterra

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente Percorso C spareggi

Gruppo E (Bilbao, Dublino)

Spagna

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente Percorso B spareggi

Gruppo F (Monaco, Budapest)

Germania

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente Percorso A o D spareggi

16.28 - Le fasce del sorteggio - Ecco le quattro fasce del sorteggio in programma oggi alle ore 18 a Bucarest:

Fascia 1

Belgio

Italia (nazione ospitante)

Inghilterra (nazione ospitante)

Germania (nazione ospitante)

Spagna (nazione ospitante)

Ucraina



Fascia 2

Francia

Polonia

Svizzera

Croazia

Olanda (nazione ospitante)

Russia (nazione ospitante)

Fascia 3

Portogallo

Turchia

Danimarca (nazione ospitante)

Austria

Svezia

Repubblica Ceca

Fascia 4

Galles

Finlandia

Vincente Percorso A spareggi (Islanda, Bulgaria, Ungheria, Romania)

Vincente Percorso B spareggi (Bosnia-Erzegovina, Slovacchia, Repubblica d'Irlanda, Irlanda del Nord)

Vincente Percorso C spareggi (Scozia, Norvegia, Serbia, Israele)

Vincente Percorso D spareggi (Georgia, Macedonia del Nord, Kosovo, Bielorussia)

16.03 - Come funziona il sorteggio? - "Ho chiesto alla Federcalcio se ci devo andare per forza". Così Ronald Koeman, ct dell'Olanda, ha chiarito quanto tenga al sorteggio di Bucarest. La Nazionale oranje sa già che affronterà l'Ucraina come testa di serie. Ancora più clamorosa è la situazione del Belgio (e infatti De Bruyne ha definito il tutto "una farsa"): in quanto Nazionale di prima fascia non ospitante, la selezione guidata da Martinez sa già che affronterà Russia e Danimarca (nazioni ospitanti di seconda e terza fascia). Di fatto, i Diavoli Rossi voleranno a Bucarest solo per scoprire se affronteranno Finlandia o Galles come squadra di quarta fascia.

Al netto del complicato meccanismo relativo alle nazioni ospitanti (devono giocare in casa almeno le ultime due gare del girone, e questo spiega l'obbligatoria unione di Russia e Danimarca col Belgio, che giocherà fuori casa tutte le partite), vi sono anche ulteriori restrizioni. Considerate le tensioni in alcune zone del Vecchio Continente, il Comitato Esecutivo UEFA ha infatti escluso alcune possibilità di incrocio libero in sede di sorteggio. Da tenere presente che queste limitazioni valgono esclusivamente per la fase a gironi: nulla vieta che le nazionali interessate possano poi sfidarsi nelle gare a eliminazione diretta.

Nello specifico, non possono finire nello stesso raggruppamento:

- Bosnia-Erzegovina/Kosovo

- Serbia/Kosovo

- Russia/Kosovo

- Ucraina/Russia