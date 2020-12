LIVE TMW - Sorteggio Europa League, i 16esimi: Stella Rossa-Milan, Granada-Napoli e Braga-Roma

live Sorteggio Europa League, i 16esimi: Stella Rossa-Milan, Granada-Napoli e Braga-Roma

Sono stati sorteggiati i sedicesimi di finale di Champions League: ecco le palline estratte da Maniche, ex centrocampista portoghese, e Giorgio Marchetti, vice segretario generale della UEFA. Queste le sfide che vedremo a partire dal 18 febbraio 2021:

SEDICESIMI DI FINALE

Wolfsberger-Tottenham

Dinamo Kiev-Club Brugge

Real Sociedad-Manchester United

Benfica-Arsenal

Stella Rossa- Milan

Anversa-Glasgow Rangers

Slavia Praga-Leicester City

RB Salisburgo-Villarreal

Sporting Braga- Roma

Krasnodar-Dinamo Zagabria

Young Boys-Bayer Leverkusen

Molde-Hoffenheim

Granada- Napoli

Maccabi Tel Aviv-Shakthar Donetsk

Lille-Ajax

Olympiacos-PSV Eindhoven

13.06 Russe e bielorusse non possono incrociarsi- Giorgio Marchetti ha dato il via alla cerimonia del sorteggio di Europa League: un ulteriore precisazione rispetto alle regole già esposte. Squadre russe e ucraine, come purtroppo accade da qualche anno, non possono incontrarsi per ragioni politiche. Alla cerimonia presenzierà anche l'ex centrocampista di Portogallo e Porto Maniche. Via al sorteggio!

13.02 - In Europa League ci sono ben 15 capoliste - Curiosa statistica, in Europa League ci sono ben 15 capoliste delle 19 squadre rappresentate. Livello molto alto dunque quest'anno per la seconda competizione continentale.

12.53 - Lo Slavia sogna una big inglese - L'allenatore dello Slavia Trpišovský ha dichiarato alla vigilia del sorteggio di sognare una sfida in UK: "Alcuni nostri giocatori vorrebbero affrontare una tra Arsenal, Tottenham e Milan. Personalmente preferirei Rangers o qualsiasi squadra britannica".

12.50 - Le possibili avversarie delle italiane - Essendo tutte teste di serie, per le italiane le possibili avversarie sono tutte in seconda fascia: Young Boys (non può pescare la Roma), Molde, Slavia Praga, Benfica, Granada, Real Sociedad (non può pescare il Napoli), Braga, Lille (non può pescare il Milan), Maccabi Tel Aviv, Royal Antwerp, Wolfsberger, Stella Rossa, Krasnodar, Dinamo Kiev, RB Salisburgo, Olympiacos.

12.45 - Il cammino della Roma - Al contrario della Roma, il cammino della Roma in Europa League, parlando di gironi, è stato trionfale: primo posto già aritmetico anche prima dell'ultima giornata. 13 punti fatti con quattro vittorie, un pari e una sconfitta, proprio nella gara conclusiva e senza conseguenze, a Sofia. Diverse goleade per la formazione di Fonseca, che peraltro ha variato molto l'undici iniziale dando spazio alle "seconde linee".

12.41 - Il cammino del Napoli - Anche per il Napoli il primo posto è arrivato nell'ultima sfida del Gruppo F. Undici punti fatti, superando Real Sociedad, AZ e Rijeka. Tre vittorie, anche se nell'ultima sfida è arrivato un pari brivido contro gli spagnoli: il "suicidio" sportivo dell'AZ ha precluso ogni possibilità agli olandesi.

12.38 - Il cammino del Milan - I rossoneri di Pioli, un po' a sorpresa dopo quanto era successo fino all'ultima giornata, hanno conquistato il primo posto nel girone H proprio nella sfida conclusiva. Decisiva la vittoria sullo Sparta Praga e il ko del Lille, che ha chiuso secondo. Tredici i punti fatti dai rossoneri, frutto di quattro vittorie, un pari e un ko, proprio contro i francesi. Si tratta dell'unica sconfitta stagionale per la squadra allenata dal mister parmigiano.

12.34 - Le otto squadre provenienti dalla Champions - Questa invece la lista di squadre che rimpolperanno il gruppo dopo la "retrocessione" dalla Champions League:

Teste di serie

Mancheser United

Club Brugge

Shakhtar Donetsk

Ajax

Non teste di serie

Krasnodar

Dinamo Kiev

RB Salisburgo

Olympiacos

12.29 - Le squadre qualificate dai gironi - Queste le teste di serie e non scaturite dalla fase a gironi di Europa League:

Teste di serie

Roma

Arsenal

Bayer Leverkusen

Rangers

PSV Eindhoven

Napoli

Leicester

Milan

Villarreal

Tottenham

Dinamo Zagabria

Hoffenheim

Non teste di serie

Young Boys

Molde

Slavia Praga

Benfica

Granada

Real Sociedad

Braga, Lille

Maccabi Tel Aviv

Royal Antwerp

Wolfsberger

Stella Rossa

12.25: Date e orari per i sedicesimi di Europa League - Le partite di andata dei sedicesimi di finale di Europa League si giocheranno giovedì 18 febbraio 2021, mentre le gare di ritorno sono in programma giovedì 25 febbraio 2021. Così come nella fase a gironi, le sfide si disputeranno in due fasce orarie, alle ore 18:55 e alle 21.

12.20: Europa League, le regole - Esaurito il sorteggio di Champions League, è il momento di concentrarsi sulla seconda competizione continentale. Nei sedicesimi di finale non si potranno affrontare tra loro squadre della stessa federazione. Inoltre non vi potranno essere sfide contro club già affrontati nella fase a gironi. Le squadre teste di serie giocheranno la gara di ritorno in casa. Come stabilito dal Comitato Esecutivo UEFA, non potranno essere sorteggiate contro squadre russe e ucraine.