LIVE TMW - Sorteggio Europa League: OM-Salisburgo e Arsenal-Atletico

Fonte: Ha collaborato il nostro inviato a Nyon, Gaetano Mocciaro

12.12 - Termina qui il sorteggio di Europa League.

12.11 - La seconda sfida sarà tra Arsenal e Atletico Madrid, con andata a Londra e ritorno al wanda Metropolitano.

12.10 - Seconda estratta il Salisburgo. La prima sfida sarà dunque al Velodrome tra i francesi e gli austriaci.

12.09 - Prima estratta il Marsiglia.

12.08 - Entra l'ambasciatore della finale di Lione Eric Abidal: "I quarti di finale sono stati fatti da gare tirate fino all'ultimo. Ci sono molti campioni e abbiamo visto un grande calcio".

12.03 - Ci siamo. È iniziata la cerimonia che porterà all'estrazione delle semifinali di Europa League. Tra poco sapremo gli accoppiamenti.

11.55 - Cinque minuti al via del sorteggio delle semifinali di Europa League.

11.20 - Mancano meno di 40 minuti all'inizio del sorteggio delle semifinali di Europa League e a Nyon sono arrivati quasi tutti i rappresentati delle quattro società rimaste in corsa. Questi i nomi dei presenti:

- Arsenal: David Miles, Club Secretary.

- Atletico Madrid: Clemente Villaverde, Managing Director.

- Salisburgo: Stephan Reiter, CEO.

- Marsiglia: Andoni Zubizarreta, Direttore Sportivo.

10.58 - Dopo l'eliminazione della Lazio per mano del Salisburgo l'Europa League ha salutato l'ultima squadra italiana rimasta in corsa e per questo il nostro paese sarà ancora una volta spettatore delle due semifinali. Arsenal e Atletico Madrid sono le due favorite ma occhio agli austriaci e soprattutto al Marsiglia di Rudi Garcia. Alle 12 il sorteggio di Nyon che ci dirà quali saranno gli ultimi accoppiamenti prima della finalissima.