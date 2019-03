LIVE TMW - Sorteggio Europa League: pericolo inglese per il Napoli

12.00 -Dopo due pareggi con Rangers e Spartak Mosca, il Sottomarino giallo ha distrutto il Rapid Vienna per poi ottenere altri 5 punti nelle ultime tre gare: particolare da non sottovalutare, gli spagnoli sono tra le pochissime squadre in Europa ad aver concluso il girone senza aver perso neanche una volta. Un andamento confermato anche in fase finale: ai sedicesimi di finale successo di misura, faticoso sullo Sporting, mentre agli ottavi netta (doppia) affermazione sullo Zenit San Pietroburgo.

Champions League

Girone eliminatorio

Villarreal-Rangers 2-2

Spartak Mosca-Villarreal 3-3

Villarreal-Rapid Vienna 5-0

Rapid Vienna-Villarreal 0-0

Rangers-Villarreal 0-0

Villarreal-Spartak Mosca 2-0

Sedicesimi di finale

Sporting Lisbona-Villarreal 0-1

Villarreal-Sporting Lisbona 1-1

Ottavi di finale

Zenit San Pietroburgo-Villarreal 1-3

Villarreal-Zenit San Pietroburgo 2-1

11.57 - Il Benfica si è classificato terzo nel Gruppo E di Champions League con 7 punti alle spalle di Bayern Monaco e Ajax. Dopo l'esordio con ko in casa contro i tedeschi (0-2), i portoghesi non sono riusciti a tenere il passo dell'Ajax, arrivato 5 punti sopra in classifica. Il terzo posto, infatti, è arrivato sopratutto grazie alle due vittoria contro il fanalino di coda AEK. Ai sedicesimi di finale nessun problema particolare contro il Galatasaray, con la qualificazione già ottenuta all'andata di fatto, mentre agli ottavi a Zagabria c'è stato il primo vero passo falso del cammino in Europa League.

Champions League

Girone eliminatorio

Benfica-Bayern Monaco 0-2

AEK-Benfica 2-3

Ajax-Benfica 1-0

Benfica-Ajax 1-1

Bayern Monaco-Benfica 5-1

Benfica-AEK 1-0

Sedicesimi di finale

Galatasaray-Benfica 1-2

Benfica-Galatasaray 0-0

Ottavi di finale

Dinamo Zagabria-Benfica 1-0

Benfica-Dinamo Zagabria 3-0

11.55 - Tutto troppo semplice con la qualificazione e il primo posto arrivati in anticipo per l'Arsenal nel girone eliminatorio di Europa League 2018/19. Soli due gol subiti, miglior difesa del torneo al pari del Betis. Giunta in fase finale la formazione di Emery non ha brillato per concentrazione: ko in Bielorussia e rimonta a Londra, nuova sconfitta in casa del Rennes, e agevole vittoria in casa con passaggio del turno.

Europa League

Girone eliminatorio

Arsenal-Vorskla 4-2

Qarabag-Arsenal 0-3

Sporting CP-Arsenal 0-1

Arsenal-Sporting CP 0-0

Vorskla-Arsenal 0-3

Arsenal-Qarabag 1-0

Sedicesimi di finale

BATE Borisov-Arsenal 1-0

Arsenal-BATE Borisov 4-0

Ottavi di finale

Rennes-Arsenal 3-1

Arsenal-3-0

11.53 - Nove vittorie e un pareggio finora. Il Chelsea di Maurizio Sarri arriva all'urna di Nyon col vento in poppa, forte di un rendimento quasi perfetto. C'è da sottolinea che il girone era tutt'altro che proibitivo e anche le avversarie capitate nella fase a eliminazione diretta erano più che alla portata. Oggi, invece, il sorteggio potrebbe mettere il Napoli - allenato dal 2015 al 2018 proprio da Sarri - sulla strada dei blues.

Il cammino del Chelsea:

Europa League

Girone

PAOK-Chelsea 0-1

Chelsea-Vidi 1-0

Chelsea-BATE 3-1

BATE-Chelsea 0-1

Chelsea-PAOK 4-0

Vidi-Chelsea 2-2

Sedicesimi di finale

Malmö-Chelsea 1-2

Chelsea-Malmö 3-0

Ottavi di finale

Chelsea-Dinamo Kiev 3-0

Dinamo Kiev-Chelsea 0-5

11.49 - Dalla Champions all'Europa League, probabilmente manifestazione più consona alle qualità del Valencia. La formazione allenata da Marcelino era inserita nel girone della Juventus nella massima competizione continentale, abbandonata in favore dei bianconeri e del Manchester United. In Europa League, invece, il cammino è stato più agevole contro il Celtic Glasgow. A salvare gli spagnoli, ieri sera, solo un gol al 93' di Gonçalo Guedes.

Il cammino del Valencia:

Champions League

Valencia-Juventus 0-2

Manchester United-Valencia 0-0

Young Boys-Valencia 1-1

Valencia-Young Boys 3-1

Juventus-Valencia 1-0

Valencia-Manchester United 2-1

Europa League

Sedicesimi di finale

Celtic Glasgow-Valencia 0-2

Valencia-Celtic Glasgow 1-0

Ottavi di finale

Valencia-Krasnodar 2-1

Krasnodar-Valencia 1-1

11.45 - “Chi voglio trovare? Indifferente, siamo qua per giocarcela con tutti”, il pensiero confessato ieri sera dal vice del tecnico Hutter, Peintinger. L’Eintracht Francoforte, dopo aver dominato il girone e aver eliminato, senza sconfitta, Shakthar e Inter negli scontri diretti, è pronto a stupire ancora. La squadra di Francoforte, inoltre, grazie agli ultimi prestigiosi risultati ha incamerato anche una buona dose di entusiasmo che non guasta mai in certe fasi della stagione.

Il cammino dell’Eintracht:

Europa League

Fase a gironi:

Olympique Marsiglia-Eintracht 1-2

Eintracht-Lazio 4-1

Eintracht-Apollon 2-0

Apollon-Eintracht 2-3

Eintracht-Olympique Marsiglia 4-0

Lazio-Eintracht 1-2

Sedicesimi di finale:

Shakthar-Eintracht 2-2

Eintracht-Shakthar 4-1

Ottavi di finale:

Eintracht-Inter 0-0

Inter-Eintracht 0-1

11.40 - Il Napoli attende il sorteggio di Nyon per conoscere l'avversaria ai quarti di Europa League, dopo aver superato lo Zurigo ai sedicesimi e il Salisburgo agli ottavi. Il tutto dopo l'amara retrocessione dello scorso dicembre, quando il ko di Liverpool condannò gli azzurri all'eliminazione dalla Champions per giocarsi tutte le proprie carte nella seconda manifestazione continentale.

Il cammino del Napoli:

Champions League

Stella Rossa-Napoli 0-0

Napoli-Liverpool 1-0

Paris Saint-Germain-Napoli 2-2

Napoli-Paris Saint-Germain 1-1

Napoli-Stella Rossa 3-1

Liverpool-Napoli 1-0

11.29 - A differenza delle precedenti stagioni, il cammino verso la finale sarà delineato interamente in questa fase. Dopo il sorteggio dei quarti di finale, infatti, ci sarà il sorteggio delle semifinali al quale seguirà il sorteggio per determinare la 'squadra di casa' della finale per motivi amministrativi.

11.15 - Sarà un sorteggio aperto nel quale nessuna squadra verrà designata come testa di serie e due club di una stessa federazione potranno essere accoppiati. La squadra sorteggiata per prima giocherà l'andata in casa. Arsenal e Chelsea, tuttavia, non potranno giocare in casa nella stessa serata in seguito a una decisione delle autorità locali. Se entrambi i club dovessero essere sorteggiati in casa nella stessa settimana, la squadra con priorità più bassa – in questo caso l’Arsenal perché il Chelsea ha vinto la FA Cup – - effettuerà l'inversione delle partite, secondo i principi stabiliti dalla Commissione UEFA Competizioni per Club. Eventuali inversioni per le semifinali, dovute agli stessi motivi, verranno confermate dopo i quarti di finale.

10.59 - Quasi tutto pronto a Nyon per il sorteggio dei quarti di finale di Europa League, come testimoniato dai tweet della UEFA:

10.45 - Una sola italiana rimasta in Europa League, dopo l'eliminazione dell'Inter, e presente nell'urna di Nyon che ci dirà, alle ore 13, quale sarà il prossimo avversario del Napoli di Ancelotti. Possibile anche l'incrocio con il Chelsea di Maurizio Sarri, per quello che sarebbe il primo incrocio da avversari tra il tecnico e i partenopei. L'altra squadra da evitare è senza dubbio l'Arsenal di Unai Emery, uno che se ne intende eccome di Europa League, visti i suoi successi con il Siviglia. Queste le otto squadre rimaste nella competizione:

Napoli

Chelsea

Arsenal

Eintracht Francoforte

Villarreal

Valencia

Slavia Praga

Benfica