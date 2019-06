LIVE TMW - Spagna U21, De la Fuente: "L'Italia ha dominato sul piano fisico"

Diretta scritta su TMW, premere F5 per aggiornare la pagina!

23.17 - Mister Luis de la Fuente analizza la pesante sconfitta della sua Spagna nell'esordio contro l'Italia di stasera a Bologna, gara inaugurale dell'Europeo Under 21 2019 per le due squadre. Queste le prime parole del ct iberico: "E' difficile da spiegare un risultato come questo, visto che nella prima mezz'ora abbiamo dominato, ma dopo l'Italia ha girato la partita, è cresciuta e si è dimostrata una squadra meravigliosa. Nella ripresa è stata dura dopo il loro vantaggio, abbiamo sofferto il caldo e alcune decisioni dell'arbitro, ma dobbiamo guardare avanti".

Qual è lo spirito nello spogliatoio, come si cambia una squadra in tre giorni?

"La mia fiducia nel gruppo non cambia, la mia è una squadra molto forte, guardiamo avanti con positività. Ovviamente oggi la squadra non è felice, ma dobbiamo reagire, vedremo cosa accadrà nelle prossime sfide, credo che questa sia comunque una lezione da cui imparare. Ruiz? Si è fatto male nel primo tempo e lo abbiamo tenuto in campo, ma poi abbiamo scelto di cambiare".

Risultato a parte, com'è giocare in un ambiente come questo?

"Noi professionisti vorremmo sempre giocare in un campo così, è stato veramente un grande spettacolo, ma questo non credo abbia influenzato molto la sfida. L'ambiente e l'atmosfera erano veramente di ottimo livello".

Si aspettava la vittoria della Polonia sul Belgio?

"Sapevamo di essere in un gruppo molto pericoloso e che ci potessero essere sorprese dietro l'angolo, la Polonia è una squadra con grandi possibilità. Tutti possono vincere e tutte possono arrivare alla semifinali".

In cosa l'Italia è stata superiore stasera?

"Sul piano fisico, sicuramente. Nel secondo tempo in particolare, hanno fatto delle sostituzioni che li hanno aiutati, penso che sul piano fisico siano stati dominanti".

