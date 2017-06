LIVE TMW - Spagna U21, Deulofeu: "Orgoglioso di essere qui e del mio torneo"

Diretta scritta su TMW . Ricarica la pagina per nuovi aggiornamenti: premi F5!

© foto di Tom Dulat - UEFA

Domani sarà l'ultima partita con l'Under 21 spagnola per Gerard Deulofeu, protagonista al fianco del tecnico Celades in conferenza stampa quest'oggi al Cracovia Stadium: "E' vero, sarà l'ultima gara di un percorso meraviglioso di cui conservo tanti ricordi e di cui sono orgoglioso. Siamo qui, è una gara importante, facciamo un ultimo sforzo e speriamo di chiudere al meglio".

Qual è il tuo ricordo migliore o forse deve ancora arrivare, domani?

"Spero sia domani: ho giocato tante partite con l'Under 21, segnato tanti gol, però sono sicuro che la gara più importante sarà domani. Pensiamo a vincere, ad alzare la coppa e niente più".

Quinta partita in pochi giorni, c'è il richio di perdere un po' di condizione?

"Sono tante partite in pochi giorni, c'è poco spazio per il recupero ma non abbiamo e non vogliamo scuse: è la finale e vogliamo vincerla, la squadra è unita e uniti siamo molto forti. Sarà una grande partita".

Il Barcellona ti ha chiamato personalmente prima della finale?

"L'ho già detto prima, sono concentrato solo su domani e nient'altro, è una partita troppo importante per pensare a qualcos'altro".

Per te è un momento molto importante della carriera: come ti senti?

"E' molto emozionante, sono davvero orgoglioso di essere qui e concentrato sulla partita di domani, il nostro obiettivo è la Germania".

Fisicamente come stai? Che sensazioni hai per le partite disputate?

"Io sto benissimo, sono pronto a giocare. La mia traiettoria nel torneo è stata soddisfacente, ma quello che che conta è la squadra e noi siamo molto forti, compatti".

Ti aspetti che questo Europeo possa rilanciarti anche a livello di club?

"Tutti vogliamo giocare, tutti vogliamo più minuti in campo, però oggi conta la squadra e la sfida di domani, è a quello che penso".

Jesus Vallejo gioca in Germania: come giudica il suo Europeo?

"Ha fatto un grande campionato e dimostrato di poter giocare in una grande lega, è uno dei nostri punti di forza".

Come giudica il suo torneo, anche alla luce delle tante voci che l'hanno riguardata?

"Sono contento del mio torneo, ma è chiaro che si può migliorare giorno dopo giorno. Ora siamo uniti per vincere la finale e finalizzare un cammino molto positivo".

19.06 - Terminata la conferenza stampa di Gerard Deulofeu al Cracovia Stadium.