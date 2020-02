LIVE TMW - SPAL, Castro: "Io leader? No, siamo tutti importanti"

vedi letture

live SPAL, Castro: "Io leader? No, siamo tutti importanti"

10.15 - Tra pochi minuti Lucas Castro, ex centrocampista di Chievo e Cagliari, si presenterà alla stampa ferrarese con le sue prime parole da giocatore della SPAL, dopo l'arrivo nella finestra invernale del calciomercato. Insieme a lui interverrà anche il direttore sportivo dei biancazzurri Davide Vagnati. Segui il live su TMW.

10.32 - inizia la conferenza stampa.

Parla il direttore sportivo Davide Vagnati.

"Avere Lucas è stata una cosa molto importante. Sono molto contento di averlo portato a Ferrara e speriamo che possa far vedere le sue grandi qualità da qui in avanti".

Iniziano le domande a Castro.

Potete ancora centrare la salvezza?

"Si, è per questo motivo che sono venuto qua. Il posto in classifica non è giusto. Il campionato è ancora lungo e ci dobbiamo credere".

Ti senti di poter diventare uno dei leader dello spogliatoio?

"Io cercherò di portare la mia esperienza. La parola leader non esiste. La vedo diversamente. Tutti possiamo portare qualcosa. Abbiamo bisogno di tutti in questo momento".

Quale impressione ha avuto da Di Biagio?

"Si vede che ha una voglia e una capacità importante. Dobbiamo ascoltarlo e credere nello stesso obiettivo. Ringrazio anche Semplici, una persona straordinaria che mi ha voluto qui. Ora però dobbiamo voltare pagina e seguire il nuovo mister".

In che ruolo si vede in campo?

"Io faccio l'interno sia a destra che a sinistra, ma mi piace anche fare il trequartista. A me va bene tutto però, aspetto le indicazioni del mister".

Pensi di poter dare un contributo in fase offensiva?

"Si, dovrei farlo di più. Anche se è una cosa che mi piace. Noi dobbiamo credere in quello che dice il mister. Io voglio salvarmi. Farò tutto il possibile per farlo".

Quali sono gli ingredienti che servono in queste situazioni difficili?

"Serve più la testa che il fisico. Dobbiamo supportarci l'uno con l'altro, cercando di motivarci e capire che ci sono ancora possibilità senza tirarci giù".

10. 43 - fine della conferenza stampa.