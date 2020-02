vedi letture

live SPAL, Di Biagio: "A Lecce con la difesa a quattro"

12.30 - Vigilia di Lecce-SPAL. Tra pochi minuti, una volta finita la rifinitura sul terreno del Paolo Mazza, è atteso in conferenza stampa Gigi Di Biagio per la sua prime dichiarazioni pre-gara da allenatore dei biancazzurri. Appuntamento a partire dalle 12.45 dalla sala stampa dell’impianto ferrarese. Segui il live su TMW.

12.44-inizia la conferenza stampa. A Lecce non ci saranno Dabo, Vicari, Cerri e D'Alessandro.

Mister, ha già un'idea tattica?

"Confermo la difesa a quattro, per il resto vedrete domani. Ho ancora qualche dubbio su qualche giocatore e situazione tattica".

Dove pensa di intervenire in maniera massiccia?

"Dobbiamo trovare più autostima e cercare di andare più volte nella metà campo avversaria, mantenendo però equilibrio. Ho apportato delle modifiche anche in fase difensiva, che domani vedremo. Per i dettagli aspettiamo".

Ci aspetteremo una SPAL garibaldina?

"Dobbiamo fare risultato e una buona prestazione. Mancano i punti. Dovremo giocare bene e portare a casa punti. Se saranno tre è meglio L'importante sarà comunque uscire con un risultato positivo. Dobbiamo pensare in grande, poi se arriverà un punto lo prenderemo. Possiamo ridurre il gap in maniera veloce".

Come ha trovato il gruppo?

"Ho visto una crescita quotidiana rilevante. Sono molto soddisfatto. Hanno voglia di rivalsa e grandi responsabilità. Si sono resi conto del momento. Ora però lo dirà il campo".

Il Lecce come lo vede?

"Sono la squadra più in forma del campionato. Giocano un buon calcio con caratteristiche ben precise. Andiamo ad affrontare una squadra che sta molto bene fisicamente e psicologicamente, grazie anche al suo allenatore che è un mio amico. C'è un grande entusiasmo intorno a loro perché credono di poter chiudere i discorsi salvezza domani. Noi faremo di tutto per farli ricredere".