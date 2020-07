live SPAL, Di Biagio: "A Verona in campo chi ha giocato di meno. Spazio a gente fresca"

Vigilia di Hellas Verona-SPAL. Sfida sentitissima per le due tifoserie, sfida che i biancazzurri cercheranno di affrontare nel migliore dei modi possibili per poter rendere meno amara, cocente e più dignitosa una retrocessione in Serie B che è già matematica da diversi giorni. A questo proposito, l'allenatore dei ferraresi Gigi Di Biagio è atteso tra pochissimi minuti in conferenza stampa per presentare le insidie che nasconderà il match contro gli uomini di Juric. Appuntamento a partire dalle 16 dalla sala stampa del centro sportivo di via Copparo. Segui il live su TUTTOMercatoWEB.

16.02 - inizia la conferenza. Domani non ci saranno Berisha, Floccari, Reca, Cerri, Sala e Castro.

Che partita ci possiamo aspettare a Verona, a maggior ragione dopo il pari con il Torino?

"Al di là dell'ultima prestazione, ci dobbiamo aspettare una partita dove cercherò di utilizzare coloro che non hanno giocato per ovvi motivi, perché siamo scesi in campo tre giorni fa, perché la temperatura sarà molto alta. Cercherò quindi di dare più spazio possibile a gente fresca. Sarà una partita in cui proporremo un qualcosa di positivo, cercando di vincere questa benedetta gara. Ci abbiamo provato fino all'ultimo con il Torino, mettendo in campo anche una reazione molto ottimale rispetto a quello che stava succedendo. Abbiamo dato tutto quello che avevamo per cercare di portare a casa i tre punti, ma non ci siamo riusciti".

Ci sarà spazio per qualche giovane in più?

"Non so se dal primo minuto o dopo, ma se ci saranno le possibilità è una cosa che mi piacerebbe fare. Anche se poi bisognerà stare attenti a non dare troppe responsabilità ai ragazzi. Appena sarà possibile, con le dovute attenzioni, li metterò in campo".

Il Verona ha problemi difensivi e non ha più obiettivi. Si aspetta di vedere una SPAL più arrembante, divertente e sbloccata?

"Quello che avrei voluto vedere in queste ultime settimane ci è riuscito in alcuni momenti, poi quando il risultato pesante come nelle ultime gare diventa difficile dire una cosa del genere. Per assurdo, la gara che abbiamo fatto contro il Torino è stata meno bella di quelle fatte con Inter, Roma e Brescia. Nel primo tempo siamo stati troppo passivi e nella ripresa abbiamo spinto di più, dimostrandoci più coraggiosi. Però sempre nel momento in cui siamo andati in svantaggio. Mi piacerebbe vedere una squadra propositiva dal primo minuto per cercare di centrare la vittoria".

La SPAL potrà ripartire da Vicari per la prossima stagione?

"Io non avrei dubbi. La risposta è scontata per quello che ha fatto vedere Francesco in questi anni, sotto ogni punto di vista. Sarà una valutazione che farà la società con il giocatore, ma la mia risposta è abbastanza scontata. Assolutamente sì".

Thiam giocherà dal primo minuto?

"Letica l'ho dovuto tenere a riposo perché è passato dal giocare nessuna partita al giocare 9 partite in 20 giorni. Credetemi, è una cosa da fantacalcio. Era già in difficoltà da diverse partite e giocava con un antinfiammatorio perché aveva dei problemi. Nonostante ciò, ci ha dato la sua disponibilità ad aiutarci. Poi le cose non sono andate bene. Domani dovrebbe tornare lui dal primo minuto, nonostante l'ottima gara di Demba, che ha dimostrato di poter far parte di questa squadra in maniera importante. Di lui sono molto contento. Deve stare tranquillo e avrà altre opportunità. Vedremo se nell'ultima gara con la Fiorentina".

Qual è stata la differenza tra SPAL e Verona quest'anno?

"Il Verona è stata la SPAL dei primi due anni. La difficoltà di tante squadre neopromosse è avere costanza negli anni nel rimanere in A. Hanno fatto un grande lavoro ed è stata una sorpresa. La SPAL doveva e poteva far molto di più. Complimenti a loro per quanto fatto, per le ottime cose che hanno fatto vedere".

Alcuni giocatori hanno parlato bene dei suoi metodi di lavoro. Questa è una delle cose positive che si porterà dietro dalla sua esperienza?

"Questa è una grandissima esperienza e ringrazierò fino alla fine chi mi ha dato questa opportunità. Normale che quando le cose vanno male come stanno andando è difficile da digerire perché ho speso tutte le mie energie per questa causa e non ho ottenuto quello che avrei voluto. Non lo so quello che dicono i ragazzi ma so quello che dice la società. Innegabile che i risultati facciano la differenza e io non li ho raggiunti. Se dovessi riavvolgere il nastro a febbraio, io rifarei qualsiasi scelta e ritornerei senza nessun dubbio perché continuo a pensare che questa squadra poteva e doveva fare molto di più".

Ritiene che il calcio al tempo del Covid possa ripartire così com'è anche il prossimo anno?

"Per me non si doveva ricominciare. Lo dicevo dopo la vittoria di Parma e non oggi, perché sarebbe semplice e si penserebbe che sto cercando tutta una serie di giustificazioni. Giocare ogni tre giorni è assurdo, farlo senza pubblico è assurdo, così come lo è trattare i giocatori come carne da macello, con temperature alte. La salute dei ragazzi è interessata veramente poco in questo periodo. Per me è stato tutto sbagliato. Non è stato il massimo. Si è trattata di un'esperienza che non si ripresenterà, a meno che a settembre le cose non dovessero andare bene. Tutto irreale, brutto, senza passione fuori e dentro dal campo. Le valutazioni non sono reali, bisognerà stare attenti per gli operatori di mercato a giudicare tutte le cose che abbiamo visto in questi mesi di situazione irreale".

Cosa pensa di Iskra e Horvath e più in generale dei giovani esordienti in generale?

"Bisogna fare i complimenti al mister della Primavera, che ha lavorato con loro ed è andato via, allo staff, al responsabile del settore giovanile e alla società. Gli otto ragazzi che sono venuti con me li ho trovati predisposti a stare tra i grandi. Ho fatto esordire alcuni, ma potrebbe esserci spazio anche per altri. Se non sono entrati è perché non c'è spazio in panchina per farli venire. La SPAL ha una buonissima Primavera e complimenti per tutto quello che è stato fatto in questi anni".

16.16 - fine della conferenza stampa di Di Biagio, tecnico della SPAL.