live SPAL, Di Biagio ai saluti: "Esperienza negativa ma la rifarei. Tacito accordo col club"

vedi letture

Al termine del match tra SPAL e Fiorentina, ultima giornata di questo campionato di Serie A che si è conclusa sull'1 a 3 per i gigliati, il tecnico dei ferraresi Gigi Di Biagio analizza la sconfitta contro gli uomini di Beppe Iachini. Appuntamento tra pochi minuti dalla sala stampa dello stadio Paolo Mazza. Segui il live su TUTTOMercatoWEB.

20.17 - inizia la conferenza stampa.

Un buon primo tempo. Poi il calo, cos'è successo?

"Siamo stati bravi comunque, anche perché non avevamo molte scelte in panchina e quindi facevo fatica a cambiare qualcosa. Abbiamo disputato per l'ennesima volta una buona gara e forse meritavamo qualcosa in più, come spesso ci è accaduto. Ma anche quest'oggi siamo andati via senza raccogliere un risultato positivo".

Come reputa la sua esperienza a Ferrara?

"L'esperienza è stata negativa, ma la rifarei tutta la vita. Avevo la convinzione di potercela fare, di salvare la SPAL e lo abbiamo dimostrato nelle prime tre partite. Poi abbiamo avuto diversi problemi e non abbiamo fatto risultato. Mi sono trovato a combattere in situazioni che non pensavo minimamente di affrontare Ho cercato di dare tutto me stesso. Dopo le prime due gare contro Cagliari e Milan, il nostro destino è stato segnato e tutto è stato più difficile. La squadra ha provato a reagire, ma non abbiamo dimostrato forza psicologica e mentale. Dispiace, perché pensavo che questa squadra potesse ambire a qualcosa di più".

Cosa le lascia di positivo questa avventura?

"Di positivo tanto. Una situazione così non capiterà più nella vita. Ringrazio la società e chi mi ha scelto. Anche Vagnati e tutti coloro che mi sono stati vicini. In questi mesi difficili ho sentito la vicinanza della gente. Sarò sempre in debito con Ferrara, la società e la tifoseria, con cui sono in difficoltà. Purtroppo il campo ha detto che non siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi e dispiace".

Cosa lascia di positivo alla SPAL?

"Spero di aver lasciato loro la volontà e la convinzione di non arrendersi mai, di non mollare fino alla fine, di lavorare ancora di più per fare meglio".

TMW - La società le ha comunicato qualcosa?

"Ci siamo salutati. Non mi hanno comunicato niente, ma dopo questo finale di stagione penso non ci siano i presupposti rispetto a quando un mese fa si andava d'amore e d'accordo e si programmava il futuro. Non mi è stato comunicato ancora niente, ma c'è stato un tacito accordo con la società. Li ho salutati e ringraziati per quello che mi hanno dato e dimostrato in questo periodo".

Ancora una volta una sconfitta nel finale. Perché?

"Non lo so, forse dovremmo essere più concentrati nel finale di partita. Ma è una storia vecchia che inizia da inizio luglio. La squadra ha avuto diversi problemi dal punto di vista della cattiveria agonistica. Oggi ho poi avuto anche tantissima difficoltà a mettere in campo gli undici iniziali. Mi dispiace di tutto quanto e mando un grandissimo abbraccio a Ferrara".

20.24 - fine della conferenza stampa.