live SPAL, Di Biagio: "Diamo un senso al finale. Ora l'obiettivo è non arrivare ultimi"

A due giorni dalla sconfitta casalinga per 0 a 4 contro l'Inter di Antonio Conte, la SPAL è nuovamente pronta per tornare in campo. Domani sera infatti, in uno scontro diretto tra deluse in coda alla classifica, l'undici biancazzurro andrà alla ricerca di una vittoria fondamentale per non terminare il campionato in ultima posizione e lo farà sul campo del Brescia di Diego Lopez. A questo proposito, tra pochissimi minuti, è atteso in conferenza stampa l'allenatore dei ferraresi Gigi Di Biagio per presentare la sfida alle Rondinelle. Appuntamento a partire dalle 12 dalla sala stampa del centro sportivo di via Copparo. Segui il live su TuttoMercatoWeb.

11.57 - inizia la conferenza stampa. Domani contro il Brescia non ci saranno Berisha e Fares.

C'è questo spareggio che bisogna vincere per togliersi questa piccola soddisfazione. Cosa ne pensa?

"Non è bello perché non era quello che avremmo voluto in questo momento della stagione. Al di là dello spareggio c'è un qualcosa che dobbiamo trovare dentro di noi per dare un piccolissimo senso a questo finale di stagione. A questo punto, l'obiettivo è non arrivare ultimi".

Ci possiamo aspettare qualche giovane dal primo minuto?

"No perché siamo 24 e dovrei lasciare a casa altri. Si insiste molto con questi giovani, che ce ne sono e sono abbastanza bravi, ma stiamo lavorando per poter recuperare i vari D'Alessandro, Fares e Di Francesco. Penso che per una questione generale, oggi non ci siano le condizioni per convocarli".

Di Francesco e Valoti li potremo vedere dall'inizio?

"Non sono pronti, come non lo è nemmeno Fares. Lui verrà comunque con noi. Purtroppo lo dico a malincuore, ce l'abbiamo messa tutta per recuperarli come abbiamo fatto dal primo giorno in cui sono arrivato qua, con 5-6 giocatori infortunati in maniera continua a causa di problematiche precedenti a quando siamo arrivati noi. Si tratta di un problema che ci portiamo dietro da tanto tempo e che ha creato dei forti rallentamenti sulla crescita del gruppo".

Pensa che le prestazioni e l'impegno di Petagna siano le uniche cose positive che si porta dietro in questo finale?

"L'impegno non è mai mancato da nessun giocatore. Stanno giocando ogni tre giorni e c'è gente che sta dando tutto. Certo, i ragazzi si devono prendere le loro responsabilità perché non è possibile accettare alcune prestazioni, ma allo stesso tempo c'è tanta amarezza dentro lo spogliatoio".

Domani Castro potrà giocare?

"Lui è disponibile e domani vedrete se giocherà".

Berisha potrà giocare le ultime partite?

"No, non penso. Poi magari ci sarà un miracolo, ma non penso. Ci vorrà tempo per aspettarlo e vederlo tornare a giocare".

Che partita si aspetterà contro il Brescia?

"Se avremo lo stesso atteggiamento del match contro l'Inter o di altre gare, non avremo problemi a fare risultato. L'atteggiamento non porta alle vittorie, ma se è giusto ne perdi poche. Dobbiamo sapere che dovremo andare in campo come se la classifica non esistesse, quasi per orgoglio personale nei nostri confronti. Non è possibile accettare una situazione del genere senza fare niente. La più grande amarezza è non aver potuto lavorare in settimana e affrontare questo mini torneo torneo non numericamente all'altezza e pronti. Non rinnego comunque la mia scelta e la mia convinzione nel portare a termine una salvezza quanto meno insperata quando sono arrivato, ma possibile. Dispiace. C'è da evidenziare che sono arrivato che la SPAL era già ultima in classifica, con tanti problemi da risolvere che in parte avevamo risolto e che oggi abbiamo peggiorato. Siamo ancora in fondo alla classifica. Ora la speranza è conquistare una posizione in più".

12.05 - fine della conferenza stampa di Di Biagio, tecnico della SPAL.