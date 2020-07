live SPAL, Di Biagio: "Giocato un calcio propositivo. Poi ci siamo fatti gol da soli"

Al termine del match tra SPAL e Roma, conclusosi sull'1 a 6 per i giallorossi, il tecnico dei biancazzurri Gigi Di Biagio analizza la sconfitta contro gli uomini di Paulo Fonseca. Appuntamento tra pochi minuti dalla sala stampa dello stadio Paolo Mazza di Ferrara. Segui il live su TUTTOMercatoWEB.

00.11 - inizia la conferenza stampa.

La SPAL è sembrata mentalmente spenta. Come fare per mantenere alta la concentrazione?

"Non siamo mentalmente spenti. Nel primo tempo siamo stati in partita. Anzi, abbiamo fatto delle buone azioni. Abbiamo giocato un calcio propositivo, poi si sa che logicamente, quando vai in svantaggio con squadre di questo calibro, diventa tutto difficile. Dobbiamo essere più incisivi. Si tratta comunque di un risultato molto severo. Ci siamo fatti dei gol da soli e questo lo paghi caro a questi livelli".

Ha qualcosa da recriminare alla società?

"Assolutamente no. Noi andiamo in campo e abbiamo le nostre responsabilità, che dobbiamo condividere con tutti. Sin da luglio, come già detto. Tutti abbiamo una percentuale".

Il prossimo campionato lo farà alla SPAL?

"Non ho parlato con il presidente Mattioli. Appena mi chiameranno e mi comunicheranno le loro idee, ve lo dirò".

Gli infortunati come stanno?

"Sfogliamo la margherita quando dobbiamo fare la formazione in settimana. Non so per quale motivo in ogni partita si fanno male un tot di giocatori. Cerri oggi ha dovuto addirittura mettere i punti alla mano dopo il gol. Il punto della situazione lo faremo domani e poi vedremo, ma abbiamo delle situazioni non piacevoli".

Perché Bonifazi è stato espulso?

"Secondo noi c'era un rigore e ci siamo lamentati dalla panchina, protestando. Non ho capito bene cos'abbia detto Kevin, ma tutti si sono alterati. Poi hanno espulso lui".

00.14 - fine della conferenza stampa di Di Biagio, tecnico della SPAL.