live SPAL, Di Biagio: "Ho sentito Vagnati, ma non avevamo bisogno di chiarire niente"

Dopo la sconfitta casalinga per 1 a 6 contro la Roma, la SPAL è pronta a scendere nuovamente in campo al Paolo Mazza e lo farà contro il Torino di Moreno Longo e dell'ex direttore sportivo Davide Vagnati. A questo proposito, tra pochissimi minuti, è atteso in conferenza stampa il tecnico biancazzurro Gigi Di Biagio per presentare la sfida ai granata, che andranno a caccia di punti per chiudere i discorsi salvezza. Appuntamento alle 16 dalla sala stampa del centro sportivo di via Copparo. Segui il live su TUTTOmercatoWEB.

15.59 - inizia la conferenza stampa. Domani saranno assenti Berisha, Floccari, Castro, Felipe, Sala e Cerri.

Domani si potranno vedere in campo dei ragazzi giovani?

"Se ci saranno le possibilità, qualche giovane lo potremo vedere. A partita in corso sicuramente, anche perché piace molto anche a me far debuttare qualche ragazzino che merita e si è allenato in questo periodo con noi".

Che cosa risponderà quando le chiederanno cos'è successo a Ferrara in questi mesi?

"Sintetizzare quello che è successo non è facile. Quando non arrivano i risultati, possiamo raccontare quello che vogliamo. La sintesi potrebbe essere che io ho da sempre creduto fortemente nella salvezza poi ci sono state delle problematiche che ci hanno impedito di portare a termine quello che avevo intravisto sin da quando sono arrivato. Quello che è successo nelle ultime nove gare, non succede in una sola annata a una squadra. Non ultimo l'infortunio al Cerri, quando si era finalmente sbloccato e si stava riprendendo. Potrei dire tanto e raccontare ciò che è successo sin dall'1 luglio a oggi, con le diverse responsabilità che si devono prendere tutti. Non mi è piaciuto quello che è uscito sui giornali, dove qualcuno si è permesso di dire che sono contro la società. Non ho mai gettato la spugna, non ho mai trovato giustificazioni e non ho mai attaccato la società. Io mi metto davanti a tutti. Io sarò sempre riconoscente alla famiglia Colombarini e a Mattioli, non ho nulla contro di loro. Mi hanno preso pensando che potessi fare un percorso importante negli anni, così non è stato purtroppo. Mi dispiace, ma non mi si devono mettere in bocca parole che non ho detto".

Che problematiche ha incontrato quest'anno?

"Quando devi rincorrere e prepara per vincere, snaturi il tuo modo di giocare. Anche se, giocando una volta a settimana, ero davvero convintissimo di potercela fare. Quando sono arrivato qua ero consapevole dei problemi che c'erano, ma non sapevo che poteva arrivare il Coronavirus e che se ne sarebbero andate via diverse persone. Io non ho dato la colpa a Vagnati, se vogliamo tornare sulle parole che ho detto. Certo, ha creato problemi la sua partenza e non è questo il solo motivo per cui non siamo andati bene. Mai mi permetterei di dargli contro. Per me è stata una persona importante, che mi ha portato qui e credeva molto in me. Insieme alla società, lo dovrò ringraziare per tutta la vita per avermi dato la possibilità di fare un percorso con la SPAL. Purtroppo on ci siamo e non ci sono riuscito, ma non sto colpevolizzando nessuno".

Cosa ne pensa della sconfitta con la Roma?

"Per l'ennesima volta abbiamo perso una partita, che se nessuno l'avesse vista, sembrerebbe quasi che la Roma abbia fatto quaranta tiri contro due. Un match ben giocata nel primo tempo, poi ci siamo sfilacciati nel secondo tempo e, quando perdi le misure contro una grande squadra come i giallorossi, diventa tutto più difficile. Lo stesso è successo contro l'Inter e il Brescia, dove abbiamo messo in campo buone prestazioni ma non è arrivato un risultato positivo. Si è trattata di una sconfitta severa per i ragazzi, che hanno mollato già da un po'. Io li difenderò fino alla morte, anche se ci facciamo gol da soli e facciamo fatica a farne uno a porta vuota".

Ci si può aspettare che la SPAL non perda una partita da qui alla fine?

"Ogni volta che andiamo in campo, vogliamo fortemente una vittoria che non arriva. Io questa settimana continuerò a lavorare come sempre fatto, cercando di raschiare dal barile quelle forze psicofisiche per cercare una vittoria che comunque non servirebbe a niente, ma ci aiuterebbe a finire in un certo modo".

Andrà a cena con Vagnati dopo la partita?

"Ci siamo sentiti, ma non avevo bisogno di spiegare niente. Lui ha capito cosa volevo dire, ma non posso accettare che in diverse occasioni le mie dichiarazioni siano state travisate. Mi dà fastidio leggere che cerco scuse per togliermi delle responsabilità. Non mi conoscono".

Che spiegazioni le danno i giocatori per quello che succede in campo?

"Quando analizziamo le partite insieme, rimangono meravigliati dagli errori individuali commessi. Abbiamo commesso troppe leggerezze. Non posso parlare perché i risultati parlano da soli. Di sicuro sceglierei di nuovo la SPAL, anche se mi sento in debito con la società, la città e i tifosi. Mi sento in difficoltà a camminare per strada, la gente mi saluta, la sento vicina, mi sostiene, nonostante io non abbia collezionato nessuna vittoria post-Coronavirus".

TMW - Che partita e che Torino si aspetta domani?

"Una partita dove dobbiamo cercare una vittoria per dare un piccolissimo senso a questo finale di stagione. Mi aspetto un Torino che verrà a giocare per fare risultato a tutti i costi. Mi aspetto una prova positiva da parte nostra e un risultato positivo. Quando non arrivano i risultati, viene tutto molto difficile".

16.16 - fine della conferenza stampa di Di Biagio, tecnico della SPAL.