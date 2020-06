live SPAL, Di Biagio: "Il mio futuro lo vedo ancora a Ferrara. Poi le cose potrebbero cambiare"

14.45 A distanza di più di tre mesi dal match di Parma, in casa SPAL è di nuovo vigilia. Domani sera infatti, con calcio d'inizio alle 19.30 in un Paolo Mazza che si preannuncia ovviamente a porte chiuse, i biancazzurri affronteranno il Cagliari di Walter Zenga con l'obiettivo di riprendere subito il loro percorso verso una salvezza che pare complicata, ma ancora possibile da raggiungere. A questo proposito, tra pochi minuti, è atteso in conferenza stampa il tecnico dei ferraresi Gigi Di Biagio, che presenterà la sfida ai rossoblù, reduci dalla sconfitta per 2 a1 contro l'Hellas Verona. Appuntamento alle 15 dalla sala stampa del centro sportivo di via Copparo. Segui il live su TuttoMercatoWeb.

15.00 - inizia la conferenza stampa. Non saranno indisponibili Berisha, Zukanovic e Di Francesco.

Mister, che SPAL ritroveremo?

"Quello che sta accedendo e accadrà sarà una sorpresa per tutti. Ora il nostro lavoro e la nostra voglia sono davvero grandi. Andremo in campo dopo giorni di lavoro intenso e duro. Non ci possiamo soffermare sulle problematiche che troveremo. Dobbiamo pensare che ci sono i presupposti per fare bene e trovare una vittoria".

Sarà assente Berisha. Più Letica o Thiam?

"Berisha ci mancherà, soprattutto perché ha carisma e ci ha dato molto in questi mesi. Dormo comunque sonni tranquilli. Entrambi sono pronti. Gioca Letica".

Che cosa vi aspetta secondo lei?

"Sembra uno sport diverso. Con cinque sostituzioni e le squadre che si allungano nel secondo tempo bisognerà centellinare le energie. Non dobbiamo fare calcoli ed è un vantaggio per noi. Sono convinto che i ragazzi sono pronti per giocare".

Dal punto di vista tattico che SPAL pensa di proporre?

"Ho delle idee ben definite, anche se l'unica certezza è la difesa a quattro. Abbiamo una rifinitura da fare ancora e ci sono diverse cose da considerare".

Qual è il ruolo di Fares?

"Ho un'idea precisa, per me è un terzino. Ma può essere anche un esterno alto. Dipende da chi sono gli altri giocatori. Momo è uno di quei giocatori che può fare diversi ruoli".

Com'è stato il primo impatto con Zamuner?

"Ci conoscevamo abbastanza bene. Il rapporto è buono e insieme dovremo raccogliere risultati importanti. Abbiamo degli obiettivi da centrare e lo faremo insieme".

Si vede ancora alla SPAL il prossimo anno?

"Per me sì, indipendentemente dalla categoria. Poi le cose cambiano con i risultati ma siamo abbastanza avanzati su questo discorso. Ma ora penso alla salvezza e al Cagliari. Ci sarà tempo per affrontare questo discorso".

15.11 - fine della conferenza stampa di Gigi Di Biagio, allenatore della SPAL.