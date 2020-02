vedi letture

live Spal, Di Biagio: "Non siamo inferiori al Lecce"

Gentili lettori di TMW, buon pomeriggio dallo stadio "Via del Mare" di Lecce. Seguiremo, con la consueta diretta testuale, la conferenza stampa del tecnico dei della Spal Luigi Di Biagio dopo la sfida contro il Lecce.

La SPAL continua a prendere troppi gol. Cosa pensa di poter fare?

"La situazione è molto complicata, ma è pur vero che ho visto la squadra crescere giorno dopo giorno in settimana. Potevamo evitare qualche gol, oggi evitare la salvezza è l'unico discorso. Ho il dovere e l'obbligo di continuare a credere in questa squadra. La squadra ha dimostrato di non essere inferiore al Lecce, che sta facendo un campionato incredibile".

Cosa non è andato?

"Mancata un po' d'incisività negli ultimi trenta metri, Chi gioca alle spalle di Petagna deve dare il proprio apporto, riempire l'area di rigore. Ci sono state tre-quattro occasioni per segnare, ma non ci siamo riusciti. La sconfitta è immeritata".

La lotta salvezza può allargarsi a più squadre?

"Questa è la speranza. Ma noi dobbiamo fare punti, potremmo parlarne solo vincendo qualche partita. Qualche sorpresa potrebbe esserci".



Pensi questa sia una squadra che possa darle determinate soluzioni?

"Ho cercato di cambiare qualcosa, mettendo Valdifiori e Zukanovic che non giocavano da tempo. Non potevo chiedere di più alla squadra, faccio fatica a valutare una partita del genere. Insistere e insistere, questa è la strada".

17.36 - Terminata la conferenza di Di Biagio.