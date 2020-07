live SPAL, Di Biagio sull'arbitraggio: "Rigore su Strefezza? Era netto"

Al termine di SPAL-Inter, conclusasi sullo 0 a 4 per i nerazzurri, il tecnico dei ferraresi Luigi Di Biagio commenta la sconfitta contro gli uomini di Antonio Conte. Appuntamento tra pochi minuti dalla sala stampa dello stadio Paolo Mazza di Ferrara. Segui il live su TuttoMercatoWeb.

00.08 - inizia la conferenza stampa.

Un commento sulla gara.

"I ragazzi mi sono piaciuti per l'atteggiamento e quello che hanno dato. Dal punto di vista calcistico abbiamo fatto un buon primo tempo, dove meritavamo di andare in vantaggio e pareggiare la gara. Poi contro una squadra forte come l'Inter, se concedi il doppio vantaggio, diventa tutto più complicato".

Alla luce della partita odierna, c'è qualcosa di positivo per Brescia?

"Se l'atteggiamento sarà questo, per le prossime gare non avremo problemi. Dovremo cercare di non arrivare ultimi".

TMW - Cosa pensa del rigore non dato a Strefezza?

"L'abbiamo rivisto tante volte. Penso che sia rigore netto e non capisco perché non abbia dato subito rigore. Vedendo i rigori che danno ultimamente mi fa sorridere che non l'abbiano dato a noi".

00.12 - fine della conferenza stampa di Gigi Di Biagio, allenatore della SPAL.