SPAL, Di Biagio: "Vincere per ripartire. Non guardiamo la classifica"

Vigilia di SPAL-Udinese, scontro diretto nelle zone basse della classifica e sfida decisiva e fondamentale per la salvezza dei biancazzurri, che avranno l'obbligo di vincere per poter credere e sperare ancora in un vero e proprio miracolo. A questo proposito, tra pochi minuti, è atteso in conferenza stampa l'allenatore dei ferraresi Gigi Di Biagio, che presenterà il match contro i friulani. Appuntamento alle 16 dalla sala stampa del centro sportivo di via Copparo. Segui il live su TuttoMercatoWeb.

15.58 - inizia la conferenza stampa. Berisha, Fares e Valoti out contro l'Udinese.

Mister, dove si possono trovare i motivi per continuare a sperare nella salvezza?

"Ce ne sono tanti. Dobbiamo cercare e pensare di vincere una partita per poi ripartire subito. Non dobbiamo soffermarci purtroppo su quella che è la classifica attuale perché altrimenti sarebbe difficile. Questa situazione dispiace perché in allenamento vedo i ragazzi vivi e presenti e poi divento amareggiato per quello che ci succede in campo. Siamo una squadra che sa quello che deve fare, ordinata e carina, che fa il compitino e che poi inevitabilmente regala tanto o troppo all'avversario. Ogni volta che subiamo gol non c'è mai il merito dell'avversario, ma il nostro demerito. Dobbiamo essere critici. Io per primo devo dare qualcosa in più. E poi anche i calciatori devono capire che hanno responsabilità importanti, che devono essere più presenti e più attenti. Si può perdere ma non così e regalando tutti i gol, come nell'ultima partita. Sono amareggiato e non mi aspettavo tutto questo perché continuo a pensare che si possa fare bene e si possa sperare in una salvezza miracolosa. Inutile girarci intorno, ma servono responsabilità maggiori".

Di Francesco e Reca sono tra i convocati. Potranno giocare dall'inizio?

"No, Federico lo convochiamo e vedremo l'allenamento di questa sera che risposte ci darà. Sta stringendo i denti e dando tanto ma dirvi oggi che potrà partire dall'inizio è prematuro. Ho anche dei dubbi a partita in corso. Anche per Reca il discorso è molto simile. Oggi aumenteremo i carichi di lavoro e faranno tutto come stanno già facendo nelle ultime sedute. Nonostante stiano lavorando bene e stringendo i denti entrambi, difficilmente li vedremo nell'undici iniziale. Oggi li proviamo e vediamo quali sensazioni avrò dalla seduta".

Possibile vedere un 4-4-1-1 con Castro dietro all'unica punta?

"Castro si sta allenando bene e potrebbe dare quel qualcosa in più che ci sta mancando, sia per il suo potenziale che per il suo modo di giocare. Probabilmente farò parte della partita e domani vedrete in che ruolo".

Teme la fisicità dell'Udinese?

"Io mi preoccupo più dei miei. Dobbiamo pensare di vincere una partita. Avremo un avversario che sta bene fisicamente e psicologicamente, che è in crescita. Al di là della gara pareggiata all'ultimo minuto contro il Genoa. Mi preoccupa più che noi dobbiamo convincerci che ancora si può dire tanto e dare tanto. Sono più concentrato sulla mia squadra".

Come sta vivendo la quotidianità con la dirigenza?

"Sento la stessa vicinanza di un mese fa. Ma questo non mi cambia. Normale che si aspettano qualcosa in più. Ne sono consapevole e darò battaglia fino alla fine. Con lo staff non dormiamo alla notte per trovare soluzioni. Può succedere di tutto, nonostante la situazione sia complicata. Dobbiamo essere più attenti. Potremo avere punti in più".

Felipe potrà giocare domani e in che ruolo?

"Feli è un grandissimo professionista. Lui è un difensore centrale e può fare anche il terzino di emergenza a sinistra. Sto valutando tutto e vediamo che risposte avrò nell'ultimo allenamento".

C'è qualche Primavera pronto a esordire?

"Si, ma non faccio nomi per rispetto di tutti".

Come è uscita la squadra dalla sconfitta di Genova?

"C'è tanta delusione perché nessuno si aspettava quello che è successo. Ora dobbiamo cercare di convincerci che niente è perduto e che bisogna giocare in un certo modo. Tanto passerà dalla nostra rabbia interiore. Io continuo però a vedere i ragazzi presenti. Ognuno di noi dovrà dimostrare di essere una persona professionale. Tutti dobbiamo dare qualcosa in più".

TMW - In che cosa pensa che la SPAL sia migliorata sotto la sua guida tecnica?

"Bisogna distinguere i due periodi in pre e dopo Covid. Avevamo giocato due partite importanti contro Lecce e Juventus e credevo fossimo partiti per la salvezza. Poi è arrivata la pandemia e ora è diventato un altro sport ed è un problema di tutti, nessuno sta giustificando nessuno. Io vedo una squadra che sa quello che fa e che prova a giocare a calcio, forse necessitevole di attenzione difensiva e più incisività negli ultimi metri. Quando prendi gol come nelle ultime uscite vuol dire che ci sono alcune cose che non funzionano. Qualcosa ci manca e dobbiamo capire dove stiamo sbagliando. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità per ripartire".

16.12 - fine della conferenza stampa di Di Biagio, allenatore della SPAL.