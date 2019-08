LIVE TMW - SPAL, Di Francesco: "A disposizione di Semplici. Ambiente ideale"

Fonte: inviato a Ferrara

A Ferrara, è il giorno di Federico Di Francesco. Alle 15.30 infatti, presso la sala stampa del centro sportivo di via Copparo, il nuovo centrocampista della SPAL verrà ufficialmente presentato ai giornalisti. Segui il live.

15.30 - Inizia la conferenza stampa.

Parla il direttore sportivo Davide Vagnati

"Siamo molto contenti di presentare Federico. E' stata un'operazione abbastanza lunga. Noi con Federico eravamo già convinti del matrimonio da alcune settimane prima del trasferimento vero e proprio. Cerco sempre di portare a Ferrara ragazzi con voglia e partecipazione. Sappiamo che è un giocatore importante che può fare ancora molto nella sua carriera. Abbiamo deciso di investire su di lui, soprattutto per la giovane età che può permettergli di migliorarsi ancora".

Parla Di Francesco.

"Per me, Ferrara è una società che ha storia, una piazza che vive di calcio e ci saranno tutti i presupposti per fare bene. Sono a completa disposizione del mister e dei compagni. Ho visto da subito un ambiente familiare, mi è piaciuto molto. Qui ho notato un ambiente forte e coeso, con ragazzi di valore. Subito mi hanno messo tutti a mio agio. Sono pronto per questa nuova avventura".

Sul ruolo in campo

Nel 3-5-2 a destra, alcune volte mi è capitato in carriera di giocarci. Forse non ho avuto la possibilità di crescere in questa posizione, ma applicandomi e migliorando anche la fase difensiva penso sarà un ruolo che potrò fare. Sono a completa disposizione del mister e dei compagni per fare quello che serve alla squadra".

Sull'ultimo anno a Sassuolo.

"Ho avuto un problemino fisico a gennaio che mi ha tenuto fuori e c'è da dire che chi ha giocato al posto mio ha fatto sicuramente bene. Mister De Zerbi è sempre stato onesto con me. Certo, è stato un anno complicato però dal punto di vista dell'atteggiamento e del modo di affrontare gli allenamenti mi sento migliorato e sono carico per questa sfida".

Di cosa hai già parlato con il mister?

"Principalmente non siamo andati sullo specifico. Ho cercato di capire l'idea della squadra nei mesi scorsi. Me ne ha parlato molto Floccari, che già conoscevo dai tempi di Bologna. Insieme a Semplici, abbiamo parlato un po' dell'occupazione che devo avere in campo. Ma sono pronto".

15.40 - fine della conferenza stampa.