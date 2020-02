LIVE TMW - SPAL, esonero ufficiale per Semplici: vicina la firma di Di Biagio

Premi F5 per aggiornare la pagina!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Ferrara sta per chiudersi l'era di Leonardo Semplici. L'ultimo ko casalingo della SPAL - avvenuto per mano del Sassuolo - ha compromesso infatti in maniera irrimediabile l'avventura dell'allenatore sulla panchina del club. Segui il LIVE di TuttoMercatoWeb.com con tutti gli aggiornamenti!

11.35 - Ufficiale l'esonero di Semplici - Adesso è ufficiale, Semplici non è più l'allenatore della SPAL. Questo il comunicato del club: "SPAL comunica di aver sollevato dall'incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici.⁣ La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni".

10.52 - Di Biagio, già domani in campo? - E' tutto pronto per l'annuncio di Gigi Di Biagio come nuovo allenatore della SPAL (e il conseguente esonero di mister Leonardo Semplici). L'ex ct dell'Under 21 azzurra, in attesa dell'ufficialità, dovrebbe già domani dirigere il suo primo allenamento dopo aver apposto la firma sul contratto fino a fine stagione.

10.02 - La SPAL cambia: Luigi Di Biagio ad un passo - L'ex allenatore dell’Under 21 - uno dei nomi fatti per la panchina della SPAL negli ultimi giorno, sembra aver superato definitivamente la concorrenza. Nelle prossime ore le ultime formalità di rito (contratto fino a giugno), poi se tutto andrà come da programma, arriveranno gli annunci ufficiali.