© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Ferrara sta per chiudersi l'era di Leonardo Semplici. L'ultimo ko casalingo della SPAL - avvenuto per mano del Sassuolo - ha compromesso infatti in maniera irrimediabile l'avventura dell'allenatore sulla panchina del club. Segui il LIVE di TuttoMercatoWeb.com con tutti gli aggiornamenti!

10.02 - La SPAL cambia: Luigi Di Biagio ad un passo - L'ex allenatore dell’Under 21 - uno dei nomi fatti per la panchina della SPAL negli ultimi giorno, sembra aver superato definitivamente la concorrenza. Nelle prossime ore le ultime formalità di rito (contratto fino a giugno), poi se tutto andrà come da programma, arriveranno gli annunci ufficiali.