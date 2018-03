LIVE TMW - SPAL, Semplici: "Punto che ci deve dare forze e autostima"

Fonte: Dall'inviato al "Ferraris" di Genova

Pareggio importantissimo per la SPAL che contro il Genoa, in dieci contro undici, ha trovato un 1-1 prezioso nella lotta salvezza. Fra poco il tecnico della SPAL Leonardo Semplici incontrerà i media nella sala stampa del "Luigi Ferraris" di Marassi. Segui il live testuale su Tuttomercatoweb.com.

Un pareggio che sa di vittoria?

"Un pareggio che ci deve dare forza e autostima per il nostro obiettivo. Essere rimasti al 28' in dieci e aver condotto con questa personalità, non snaturando le nostre qualità. Faccio i complimenti al gruppo. Non era semplice dopo i due rigori contro. Siamo soddisfatti ma il nostro percorso è lungo e non abbiamo fatto niente di particolare".

I due errori all'inizio della partita?

"E' colpa mia. Io martello dalla mattina alla sera i miei ragazzi che dobbiamo giocare palla a terra dal portiere e si sono presi delle responsabilità che in quel momento non sono sembrate giuste. Fa parte della crescita, sarebbe spiaciuto perdere la partita per quelli errori".

Il secondo rigore?

"Diciamo che non l'ho visto il rigore. Andiamo avanti".

L'approccio?

"La squadra ha iniziato bene. Oggi i ragazzi sono stati molto bravi, hanno giocato con personalità e questo ci deve dare convinzione per quello che è il nostro obiettivo. Rimango però dell'idea che non abbiamo fatto niente, rimaniamo con i piedi per terra ma giocando così possiamo toglierci delle soddisfazioni".

Lazzari terzino?

"Mi sono arrabbiato perchè si è fatto ammonire che si è tolto la maglia. Queste cose le capisco, mi auguro che questa ammonizione non possa dare seguito. Al di là di questa battuta devo fare i complimenti non solo a lui ma a tutto il gruppo perchè ha fatto un risultato su di un campo difficile. Ringrazio anche i tifosi che sono venuti in più di mille qui".

Si sente penalizzato dal VAR?

"Diciamo che siamo un po' sfortunati in questo periodo. E' successo col Sassuolo, oggi. In questo momento siamo sfortunati con gli episodi. Io devo pensare a migliorare i calciatori".

Chi vorrebbe allenare del Genoa?

"Pepito Rossi percha ho avuto il piacere di allenarlo quando ero nella Primavera della Fiorentina. Dispiace perchè era un giocatore che poteva fare una carriera straordinaria e per gli incidenti che ha avuto è stata un po' limitata. Mi auguro che da adesso in poi faccia vedere il suo vero valore".