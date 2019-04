LIVE TMW - SPAL-Juve 2-1, Allegri: "Campionato facile? Solo per chi lo vince"

Fonte: Inviato a Ferrara

Sconfitta per la Juve di Massimiliano Allegri, che in sala stampa parla così del 2-1 subito in casa della SPAL: "È la prima volta che andiamo sopra e poi perdiamo. Purtroppo capita anche questo. Sono contento della prestazione dei debuttanti, abbiamo giocato anche una buona partita e preso due gol di inesperienza, soprattutto il secondo. Sia Gozzi che ha giocato con personalità, anche dopo l'uscita di Barzagli, sia Nicolussi quando entrato. Kastanos ha fatto un po' di fatica perché è più un regista che una mezzala. Cuadrado è rientrato bene, Dybala ha fatto una buona gara. Con più attenzione portavamo a casa il punto".

Buona SPAL?

"Hanno avuto diverse occasioni, hanno avuto una buona reazione".

Avete falsato il campionato?

"Non ha falsato nulla. Siamo andati ad Amsterdam mercoledì, siamo rientrati giovedì e siamo partiti ieri per Ferrara. Sicuramente abbiamo fatto meglio con questi che se avessero giocato gli altri".

Come sta Bentancur?

"Ha il solito dolore, ma nulla di preoccupante".

Gli altri?

"Rugani aveva dolore fin sopra le orecchie, la partita di mercoledì gli ha tolto energie fisiche e mentali. E l'ha pagata. Non so se Chiellini sarà a disposizione, ho preferito lasciarlo a casa. Tra l'altro hanno giocato bene sia Gozzi che De Sciglio, oltre Barzagli. Chiellini vediamo domattina. Emre Can mi hanno detto che sta meglio. Douglas Costa vedremo".

Preferirebbe festeggiare già domani o dopo aver vinto sabato prossimo?

"Quando perdi ti girano un po' le scatole. Vediamo domani, se il Napoli vincerà domani festeggeremo sabato prossimo. Sento dire che il campionato è facile. Lo è per chi lo vince, ma per chi non lo vince è difficile. Di scontri diretti ce ne sono uno o due: la Juve, rispetto alle altre, ha la forza di giocare tutte le partite per i tre punti. Coi soli scontri diretti non vinci il campionato. È una regola che mi hanno insegnato da piccolo ed è sempre uguale. Vincere non è semplice, è difficile. Poi farlo per sette anni anche. Bisogna rendere onore a questa squadra e a questa società che hanno fatto cose straordinarie. Fare 84 punti in 33 partite non è semplice. Sono contento, è normale che ora abbiamo da raggiungere una semifinale di Champions".

Dybala ha sprecato un'occasione? Hai tolto Kean e non lui.

"Non è alcuna indicazione. Kean ha iniziato a defilarsi e vuol dire che le gambe non gli andavano più. Sta giocando, viene da pressioni mediatiche non semplici da gestire. Paulo ha bisogno di giocare e i 90 minuti gli hanno fatto bene".

Arrivare a martedì da campioni d'Italia oppure no, cosa cambia?

"Noi dovremo arrivare a martedì nelle migliori condizioni possibili, cercare di passare il turno e poi di avere alcuni giorni per recuperare".

Quanto conta il record di punti per lei e la società?

"Mi fate diventare noioso. Nelle corse dei cavalli basta mettere il muretto davanti Non serve 100, basta il muso. È semplice. Quello che perde di corto muso arriva secondo, l'altro è primo. Nessuno scrive che ha vinto di 30, ma che è primo. Se il Napoli non le vince tutte bastano 84 punti".

I due gol presi.

"Sul secondo Nicolussi ha fatto un errore d'inesperienza, sul primo Kastanos. Ma con i ragazzini è normale".

Hanno un futuro nella Juve?

"Non sono così bravo da poterlo prevedere. Posso solo dire che, soprattutto a livello di personalità, sia Gozzi che Nicolussi hanno fatto una bella partita. Nicolussi si è presentato bene. Nel primo tempo c'è stato un cross dove Kastanos è rimasto a metà strada, nel secondo è successo a Nicolussi. Non so se potranno giocare nella Juve, ma sicuramente faranno una bella carriera perché sono bravi. Gozzi è 2001, Nicolussi 2000: la Juve sta lavorando bene anche a livello di settore giovanile. Devono crescere e avere un po' di malizia".

Termina qui la conferenza stampa.