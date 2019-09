LIVE TMW - SPAL, Sala: "Sono a disposizione di Semplici e della squadra"

L'ex Sampdoria si presenta alla stampa con la nuova maglia biancazzurra. Insieme a lui c'è il diesse Vagnati

Jacopo Sala è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia della SPAL. Alle 12.30, nella sala stampa del centro sportivo Fabbri di via Copparo, è in programma la presentazione ufficiale. Insieme a lui interverrà il diesse Davide Vagnati. Segui il live su TMW.

Parola al direttore sportivo Davide Vagnati.

"Finalmente è finito il mercato. Nell'ultimo giorno è arrivato Jacopo, un giocatore con grande esperienza, anche estera. Ci verrà ad aiutare. In lui ho visto grande voglia di mettersi a disposizione, soprattutto con la sua duttilità tattica. Si è voluto mettere in discussione, volendo venire a dimostrare il suo vero valore".

Parola a Sala, con le prime sensazioni sullo staff tecnico biancazzurro.

"Lo staff con me è stato perfetto e mi ha introdotto piano piano nella squadra. Sono qua a disposizione del mister, come sempre ho fatto nella mia carriera. Darò tutto me stesso per aiutare la mia squadra. Per quanto riguarda la collocazione in campo, mi trovo meglio a destra, ma sono disponibile a ricoprire il ruolo che vorrà il nuovo allenatore. Non vedo l'ora di cominciare".

Cosa ti sta chiedendo Semplici?

"Abbiamo parlato poco. Dovevo subito mettermi a disposizione della squadra e capire quali erano le sue intenzioni di gioco. Ci sono state poche chiacchiere e molto campo, proprio per capire più velocemente cosa vuole il mister da me".

