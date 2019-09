LIVE TMW - SPAL, Semplici: "A Sassuolo per fare punti, con spregiudicatezza"

Il mister dei biancazzurri parla alla vigilia del match contro il Sassuolo.

Fonte: Inviato a Ferrara

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Vigilia di Sassuolo-SPAL. Alle 12.30 è in programma la conferenza stampa del tecnico dei biancazzurri Leonardo Semplici allo stadio Paolo Mazza. Segui il live su TMW.

Ore 12.35 - inizia la conferenza stampa.

Mister, possiamo dire che la SPAL si presenterà a Sassuolo con uno spirito diverso?

"Credo che i tre punti ottenuti con la Lazio ci debbano dare una sicurezza e una spregiudicatezza diversa. Bisogna essere consapevoli che non abbiamo ancora fatto niente. C'è tanto da lavorare e migliorare. Il Sassuolo è una squadra diversa dalla nostra, ma siamo consapevoli delle nostre qualità e andremo là per dare battaglia e portare a casa punti".

Sala può partire dall'inizio?

"Quando è arrivato non aveva una condizione ottimale. Ora ci conosce meglio e noi conosciamo meglio lui. Sicuramente si sta avvicinando ad avere una situazione fisica che ci permetterà di averlo negli undici iniziali. Quindi valuteremo se schierarlo".

Strefezza invece?

"Gabriel è una carta che voglio piano piano utilizzare. Si tratta di un ragazzo che ci potrà dare molto. Starà a me cercare di capire quando è il momento giusto per poterlo inserire e far si che ci possa dare una mano. Ha grande duttilità e può coprire più ruoli. Lo stesso varrà per Igor e gli altri ragazzi giovani, che sono altrettanto in crescita".

Felipe escluso dai titolari contro la Lazio. C’e un motivo particolare?

“No, è stata una semplice scelta tecnica”.

Dove vedi meglio Di Francesco?

"Abbiamo preso dei giocatori che possono ricoprire più ruoli. Lui è un ragazzo che ha caratteristiche offensive. In questo momento lo ritengo più un attaccante esterno. Ha grande qualità, può e deve fare gol. E' un giocatore importante per l'equilibrio della squadra e ora lo utilizzo in quella posizione proprio per questo motivo".

Ore 12.44 - finisce la conferenza stampa.