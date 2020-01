LIVE TMW - SPAL, Semplici: "Buona gara. Abbattuti per il risultato"

Fonte: Inviato a Ferrara

© foto di Giacomo Morini

Al termine di SPAL-Bologna, gara conclusasi sull'1 a 3 per i rossoblù, il tecnico dei ferraresi Leonardo Semplici analizza il match. Segui il live su TMW.

17.23 - inizia la conferenza stampa.

Mister, questa sconfitta assomiglia a quella con il Verona?

"Assolutamente no, forse solo nel risultato. La squadra ha fatto una buona gara, con l'unico rammarico di aver subito il gol subito dopo il vantaggio. Purtroppo commettiamo degli errori che non ci possiamo permettere e ora ci troviamo a parlare di una sconfitta importante. A mio avviso potevamo perdere, ma poteva essere un risultato diverso. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene, poi su un cross leggibile respingiamo centralmente un pallone e diventa difficile stare a parlare. In casa, una squadra come la nostra deve fare altri risultati. Certo, bisogna dare merito a una squadra forte e competitiva come il Bologna. Noi abbiamo tenuto bene il campo fino alla fine e solo attraverso questa mentalità possiamo toglierci da questa situazione. Dispiace per noi e per i tifosi, che sono unici e meritano soddisfazioni. Siamo abbattuti, anche se abbiamo fatto una buona gara".

Era preoccupato di poter reggere tutti i novanta minuti, dopo la vittoria di Bergamo?

"Alla lunga la stanchezza si è fatta sentire, soprattutto con Dabo e Missiroli. Ma non deve essere una scusante, bisognava essere solo più attenti e accorti".

Solo il mercato potrà cambiare il vostro mercato?

"No, però mi auguro che possano arrivare quei calciatori per rinforzare la rosa. Spero arrivi qualche altro giocatore per rendere competitiva la squadra e fare risultati più consoni. Quanti me ne aspetto? Non voglio parlare dei numeri".

Paz già ammonito ha trattenuto Petagna, ma non è scattata l'espulsione. Cosa ne pensi?

"Io non parlo mai degli arbitri, cerco di migliorare la mia squadra. Ci sarà chi di dovere a correggere Fabbri, ma noi non ci possiamo attaccare a queste cose".

Avevamo riposto troppe speranze in Bonifazi? Come mai è partito dalla panchina?

"Ha fatto solo un allenamento e mi sembrava giusto dare continuità agli undici di Bergamo. Ha fatto una buona prova, nonostante qualche sbavatura. Bisognerà sicuramente migliorare vari aspetti".

Preoccupa di più il gol subito dopo il vantaggio o la mancata reazione all'1 a 3?

"La situazione nostra non è delle più belle. Dopo l'1 a 3, oltre all'aspetto mentale c'è stato anche quello fisico, tra chi ha giocato lunedì e quelli che sono rientrati dagli infortuni. Starà a me portarli nella giusta condizione. Da martedì bisognerà buttarsi subito sul lavoro".

17.35 - fine della conferenza di Leonardo Semplici, tecnico della SPAL.