LIVE TMW - SPAL, Semplici: "Contro la Juve bisognerà cambiare registro"

Al termine dell'incontro tra SPAL e Lecce, finito 1 a 3 per i giallorossi, il tecnico dei biancazzurri Leonardo Semplici analizza il match nella consueta conferenza stampa post-partita.

Mister, come pensi di poter risollevare la squadra dopo questa sconfitta?

"Con il lavoro, come abbiamo sempre fatto, cercando di limitare quegli errori che ci hanno condannato. I ragazzi sono delusi e dispiaciuti. In questo momento sappiamo che stiamo mancando sotto certi aspetti. Bisogna migliorare abbastanza velocemente, ma non mi farei troppo prendere da certe situazioni. Già da inizio partita ho visto la squadra poco serena. Mi preoccupa di più il morale dei ragazzi, che aver perso la partita. Per questo ho detto loro di non abbattersi e di pensare a quello che sarà il nostro obiettivo e i sacrifici che dovremo fare. Credo che la squadra debba avere delle certezze e delle qualità. Certe cose ci devono dare vantaggio, anche se gli errori commessi di certo quel qualcosa in più non ce lo danno".

Perché la squadra è scesa in campo poco tranquilla?

"Il perché non è facile capirlo, perché se uno lo sapesse prima, preparerebbe le cose in modo diverso. Sicuramente sono ragazzi che vanno incitati, seguiti e sostenuti da parte mia e dello staff, in modo che non si commettano più queste cose".

Di Francesco come sta?

"Penso sia uno stiramento. Vedremo come starà".

Con che spirito affronterete la Juve?

"Bisognerà cambiare registro soprattutto nella fase di non possesso, perchè non possiamo commettere errori di squadra e singoli. Bisogna lavorare, andare avanti, senza farsi troppo condizionare. Sennò rischiamo che ciò vada a incidere in negativo nella prestazione. Noi siamo questi, da qui partiamo e da qui vogliamo raggiungere l'obiettivo. Ci rimboccheremo le maniche e lavoreremo con ancora con più intensità".

Come valuti l'invito della curva a tirare fuori gli attributi?

"Mi sembra sia giusto. I ragazzi della curva ci hanno sempre sostenuto. Va preso con lo spirito corretto e sotto questo aspetto dobbiamo essere bravi a cogliere l'incitamento e la vicinanza della curva e essere bravi a lottare".

