LIVE TMW - SPAL, Semplici: "Di Francesco out anche con la Sampdoria"

Il tecnico dei biancazzurri parla alla vigilia del match contro i rossoneri di Pioli. Segui il live su TMW.

Fonte: inviato a Ferrara

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

12.15 - Vigilia di Milan-SPAL. Tra pochi minuti, in vista della gara contro i rossoneri di Pioli di domani sera, parlerà in conferenza stampa Leonardo Semplici, tecnico degli estensi. Appuntamento alle 12.30, presso la sala stampa del centro sportivo di via Copparo. Segui il live su TMW.

12.33- inizia la conferenza stampa.

Mister, quanto può essere determinante il diverso approccio psicologico delle due squadre?

"Mi auguro che possa incidere sul resto della partita. Andiamo ad affrontare una squadra che è partita con diversi obiettivi. Dovremo fare una partita di grande attenzione come fatto contro il Napoli. Servirà grande forza e personalità e dovremo migliorare nella lettura di alcuni momenti della partita e nel possesso palla. Spero che la loro situazione di difficoltà ci possa permettere di approfittarne per portare via un risultato positivo, che per noi sarebbe importantissimo".

Igor e Kurtic come stanno?

"Le condizioni sono buone. Erano usciti per due contusioni a livello muscolare e li avevo tolti per precauzione. Ora hanno recuperato e sono a disposizione".

Non sembra fuorviante pensare di fare bottino con un Milan messo in queste condizioni, che comunque rimane un avversario di rispetto?

"Assolutamente sì. Mi fa piacere l'entusiasmo intorno alla squadra. Andremo ad affrontare una squadra costruita in maniera diversa con obiettivi e storia diversi. Se non faremo una partita straordinaria, torneremo a casa senza punti. Dovremo pensare a fare il meglio per quelle che sono le nostre qualità e possibilità. Il pari con il Napoli però ci deve dare serenità e convinzione".

L'ex rossonero Paloschi giocherà titolare?

"Abbiamo diversi ex. Sarà un aspetto da valutare, perché si è fatto trovare pronto contro il Napoli, dopo tanto tempo che non giocava. Lui potrà essere una delle armi da utilizzare, vedremo domani sera quali saranno le mie scelte".

Schiererai la stessa formazione che hai messo in campo con il Napoli?

"La formazione sarà abbastanza simile a quella con il Napoli, ci saranno un paio di valutazioni da fare".

Di Francesco come sta?

"Si tratta di un infortunio che sapevamo potesse durare due mesi. In questo momento siamo in vantaggio sui tempi. Lui sta bene e si sta allenando, ma bisognerà aspettare dopo la Sampdoria per vedere quando schierarlo".

Jankovic invece?

"Ha avuto anche lui un problema fisico, ma la prossima settimana sarà di nuovo recuperato".

A Milano si parla di una potenziale partita della svolta. Come lo interpreti?

"Mi auguro che questo fattore possa mettere pressione a loro e ne tolga a noi. Quello che succede a casa di altri però mi interessa il giusto. Cerco di guardare a noi per fare una prestazione importante".

12.50 - fine della conferenza stampa di Leonardo Semplici, tecnico della SPAL.