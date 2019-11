LIVE TMW - SPAL, Semplici: "Fatto il massimo. Poco da rimproverare ai ragazzi"

Al termine di SPAL-Sampdoria, il tecnico degli estensi analizzerà il risultato finale. Segui il live su TMW.

Al termine di SPAL-Sampdoria, conclusasi sullo 0 a 1 per gli ospiti, il tecnico dei biancazzurri Leonardo Semplici analizza il risultato finale in conferenza stampa. Segui il live su TMW.

23.04 - Inizia la conferenza stampa.

Mister, sconfitta pesante. Avete prodotto poco in fase offensiva. Cosa ne pensi?

"Credo che la sconfitta sia l'unica cosa che conta. Analizzare la partita mi sembra superfluo. Posso solo fare i complimenti i ragazzi, che hanno fatto il massimo che possono fare. Abbiamo provato a fare la partita. Non siamo riusciti a produrre purtroppo occasioni per passare in vantaggio. Il pareggio non mi sarebbe andato a genio, perdere mi è dispiaciuto ulteriormente. Soprattutto per gli errori commessi a livello individuale, che hanno fatto vincere a loro la partita.

Tante rotazioni nelle ultime partite in attacco. Stai cercando ancora la quadra?

"Stavo cercando di vedere se mettere gente fresca ci poteva dare una mano. Ai ragazzi posso rimproverare poco. Non meritavamo di perdere".

Da dove ripartirete?

"Dall'unità e dalla voglia di migliorarsi attraverso il lavoro. Sapevamo che sarebbe stata durissima quest'anno, anche se qualcuno non se ne rendeva conto. Dovrò stare vicino ai ragazzi. I margini per migliorare ci sono".

23.09 - fine della conferenza stampa di Leonardo Semplici, tecnico della SPAL.