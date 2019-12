LIVE TMW - SPAL, Semplici: "Il momento dei fatti è arrivato"

Il tecnico parla alla vigilia del match contro il Torino. Segui il live su TMW

11.15 - Vigilia di Torino-SPAL. Tra pochi minuti è atteso in conferenza stampa Leonardo Semplici, tecnico dei biancazzurri. L'allenatore presenterà e analizzerà la sfida ai granata di Walter Mazzarri, in programma alle 20.45 di domani sera. Appuntamento alle 11.30, dalla sala stampa del centro sportivo di via Copparo. Indisponibili Reca e Jankovic.

11.34 - in leggero ritardo, inizia la conferenza stampa.

Mister, che partita ti aspetti?

"Credo sia arrivato il momento dei fatti per noi. Dobbiamo provare a fare risultato, perché abbiamo bisogno di questo. Sappiamo di affrontare una gara di grande valore. Dovremo andare lì per fare la partita e conquistare la vittoria, senza pensare di andare a giocare per un pareggio. Domani mi interessa il giusto la prestazione, voglio fare una partita di grande pressione e convinzione. Non abbiamo niente da perdere. Starà solo a noi tirare fuori le qualità per tutta la durata della gara".

Strefezza e Di Francesco potranno giocare dal primo minuto?

"Stiamo valutando. Già è una cosa importante averli recuperati. Vedremo domani se farli giocare a partita in corso o dal primo minuto".

Cosa si è verificato all'interno dello spogliatoio in queste settimane?

"La fiducia della dirigenza fa piacere. L'unità che ci è stata dimostrata è una cosa importante. Chi se la sente può continuare ad aiutarci, ma chi non ci crede deve stare a casa. Sarà un aspetto importante anche nelle prossime settimane".

Farai le stesse scelte di formazione che hai effettuato a Roma?

"In linea di massima sì, vedremo domani".

Cionek potrà ancora agire sulla fascia?

"Non è il suo ruolo, ma lo sta ricoprendo con grande determinazione. Valuteremo, anche alla luce dei ritorni di Di Francesco e Strefezza".

TMW - Abbiamo visto Missiroli stanco. Gli darai la possibilità di rifiatare?

"Guardano i test è quello che corre di più. Simone sta facendo un campionato in cui ha dimostrato qualche difficoltà, ma sotto l'aspetto caratteriale e fisico è uno dei nostri migliori giocatori a centrocampo. Magari in un qualche momento ha dimostrato poca lucidità, però bisogna valutare domenica dopo domenica come sta".

C'è qualcuno che non crede nel progetto?

"No, ma dobbiamo essere uniti perché è sempre stato il nostro punto di forza in questi anni. Siamo andati sempre contro tutti e tutto. Una situazione come questa non l'abbiamo mai vissuta e quindi bisogna che tutto l'ambiente dimostri unità, guardando all'obiettivo. Noi ci vogliamo salvare e cercheremo di farlo in tutti modi. Tutti dobbiamo remare dalla stessa parte, pensando alla volontà di rimanere in Serie A".

Schierare Di Francesco è un rischio?

"Stiamo valutando questo. Se farlo giocare 60' o se farlo entrare a partita in corso, ricordandoci della ricaduta dell'ultima volta. Ha comunque le qualità per darci un valore aggiunto in campo".

11.51 - fine della conferenza stampa di Leonardo Semplici, tecnico della SPAL.