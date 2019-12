LIVE TMW - SPAL, Semplici: "Io in discussione? Oggi lo sono un po' tutti"

Il tecnico dei biancazzurri parla al termine del match con il Brescia. Segui il live su TMW

Fonte: Inviato a Ferrara

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al temine di SPAL-Brescia, conclusasi 0 a 1 per gli ospiti, il tecnico degli estensi Leonardo Semplici analizza il match e il risultato finale. Segui il live su TMW.

17.39 - inizia la conferenza stampa.

Mister, come riuscirete a salvare la SPAL?

"Come abbiamo sempre fatto, cercando di crescere e continuare a credere nelle potenzialità dei ragazzi. Oggi volevano cercare una vittoria che ci avvicinasse alla classifica più consona che ci avvicinasse a quello che abbiamo fatto vedere. Ci dispiace. Quest'anno è un'esperienza formativa per me. Questo è uno dei periodi più negativi da quando sono arrivato, ma non il peggiore, guardando anche alla categoria. Non cerco mai alibi e mai scusanti, ci ho sempre messo la faccia e anche oggi lo faccio. Chi è sceso in campo oggi ha dato il massimo e anche bene. Purtroppo due palle gol ci hanno tagliato le gambe. Succedono degli episodi che in questo momento si fanno anche a capire il perché. Bisogna cercare di stare vicino ai ragazzi, il campionato ci da una classifica difficile, ma ci sono i punti a disposizione per arrivare all'obiettivo".

Ti senti la panchina in pericolo?

"Quando ho accettato quest'anno di rimanere, è perché mi sembrava corretto e perché ho condiviso con la società il progetto. Oggi bisogna mettere si devono mettere discussione tutti. Ma sono domande che non dovete fare a me, io ci credo e arrivo al campo sempre con la stessa voglia di migliorarci".

A fine partita sei andato a parlare con la curva e il pubblico. Cosa vi siete detti?

"Lo scambio è stato animato, ma buono. In questi momenti mi sembrava tenere da parte i ragazzi e andare a parlare con i tifosi. Mi sono fatto avanti, mi hanno chiamato e ci siamo chiariti, con l'obiettivo di andare avanti e uniti. Normale che da parte di molti ci sia scoramento e dispiacere. Volevamo fare risultati diversi e punti, ma ora facciamo fatica".

17.48 - fine della conferenza stampa di Leonardo Semplici, tecnico della SPAL