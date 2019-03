LIVE TMW - SPAL, Semplici: "L'Inter può sempre competere su tutti i livelli"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

17.38 - Terminata la conferenza stampa

C'erano più di 60mila persone: la situazione ambientale vi ha condizionato? - "Giocare contro un pubblico così ci dà soddisfazione ed esperienza. Non ci ha tolto nulla, dobbiamo anzi portare questi contesti a nostro favore"

Con il 3-5-2 la squadra ha reagito meglio ma la porta fate fatica a trovarla... - "E' un aspetto da migliorare quello di creare occasioni. Con la Samp però le occasioni non sono mancate, in trasferta forse fatichiamo maggiormente. Sono sempre gli episodi a fare la differenza, oggi a favore ne abbiamo pochi. Il tiro di Politano senza la deviazione non andava in porta... Non ci possiamo però attaccare alla fortuna o alla sfortuna. In casa abbiamo vinto una volta sola e questo ha pregiudicato il nostro cammino. Ora una gara difficilissima contro la Roma contro cui proveremo a fare punti"

Forse qualcuno ha reso meno del solito? - "Ci sono dei valori in campo, abbiamo fatto la nostra gara. Ripeto: dovevamo osare un po' di più, essere più spregiudicati. Non siamo riusciti a limitare le loro potenzialità, ora serve più personalità per cercare di fare più punti"

Grande sofferenza però non c'è stata... - "Riuscivamo sempre a sporcare le linee di passaggio, abbiamo fatto una buona gara. Contro queste squadre devi sempre aspettarti il colpo e loro ce lo hanno avuto. Potevamo prendere certo qualche iniziativa in più in un momento particolare della loro stagione"

C'è rammarico per la sconfitta? - "Un po' c'è anche se non sono queste le gare nelle quali dobbiamo fare punti. Potevamo sicuramente portare a casa un risultato diversa. Il gol di Politano deviato ha cambiato l'inerzia della gara. Sono venuti fuori poi i valori di una squadra più forte che è l'Inter. All'Inter mancavano dei calciatori ma la sua rosa può competere a certi livelli"

17.30 - Iniziata la conferenza stampa

17.20 - A San Siro contro l'Inter confermata la tendenza negativa. Emiliani bravi a bloccare l'Inter nel primo tempo, meno (anche sfortunatamente) a difendere in occasione delle due reti nerazzurre. Tra poco il tecnico biancazzurro, Leonardo Semplici, raggiungerà la sala stampa dello Stadio San Siro per commentare la partita della sua squadra. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com