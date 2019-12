LIVE TMW - SPAL, Semplici: "La vittoria deve darci consapevolezza"

Premi F5 per aggiornare la diretta

Fonte: nostro inviato all'Olimpico Grande Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aveva collezionato appena un punto in otto trasferte, a Torino ecco il colpo grosso: la SPAL passa all'Olimpico Grande Torino, decisiva la rimonta ai danni dei granata grazie alle reti di Strefezza e Petagna. E, con il primo successo esterno, i ferraresi hanno anche lasciato l'ultimo posto in classifica, portandosi a meno tre dalla Sampdoria che, al momento, sarebbe l'ultima squadra a salvarsi. A breve, dalla sala conferenze dello stadio, il tecnico Leonardo Semplici commenterà l'1-2 maturato sul campo del Toro. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Ore 23.30 - Inizia la conferenza stampa di Semplici.

Un commento sulla partita: siete stati bravi a non mollare mai.

"Complimenti ai ragazzi: avevo detto loro che se avessimo ripetuto ciò che stiamo facendo in allenamento, avremmo fatto i risultati. Eravamo dispiaciuti per le ultime uscite, stasera gli sforzi sono stati ripagati. Questa vittoria ci deve dare consapevolezza e forza".

Cosa ha pensato al gol di Petagna?

"Che mancava ancora troppo tempo (ride, ndr). A parte gli scherzi, siamo tutti felici: dobbiamo cercare di fare prestazioni come oggi per il resto della stagione".

Quanto ha influito l'espulsione di Bremer?

"Mi sono arrabbiato con i miei perché non riuscivamo a palleggiare in quel momento della partita. Ma giocavamo contro una grande squadra, quando è entrato Zaza avrebbero potuto avere altre occasioni per segnare: invece siamo stati bravi in fase difensiva, non ci siamo disuniti e siamo usciti. E' stata una prestazione che corrisponde al valore di questa squadra".

Ore 23.35 - Termina la conferenza stampa di Semplici.