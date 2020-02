LIVE TMW - SPAL, Semplici: "Non ho parlato con nessuno della società"

Fonte: Inviato a Ferrara

Al termine della sfida tra SPAL e Sassuolo, finita 1 a 2 per i neroverdi, il tecnico dei ferraresi Leonardo Semplici parla in conferenza stampa. Segui il live su TMW.

Hai parlato con qualcuno della società?

"No".

Si poteva fare qualcosa di diverso tatticamente nel secondo tempo?

"Nel primo tempo avevamo fatti discretamente. Lo abbiamo fatto fino al momento del rigore, poi abbiamo accusato psicologicamente il colpo. Loro sono stati bravi a sfruttare gli spazi e alla fine questa situazione ci ha condannato. Dispiace perché potevamo portare via un risultato positivo, ma così non è stato".

La partita persa è stato lo specchio della gestione?

"Purtroppo sì, anche oggi avevamo fatto discretamente contro il Sassuolo. Poi ci siamo spenti, abbiamo preso il palo e ci sono successe situazioni negative che non ci hanno girato a favore. Alcuni giocatori arrivati a gennaio, inoltre, non sono in condizione. Ma noi non abbiamo tempo da aspettare".

TMW - Cosa c'è nell'abbraccio di Bonifazi?

"Ditelo voi. Io lo so, dovete scriverlo voi. Noi ci siamo, abbiamo delle difficoltà e sicuramente i risultati non ci stanno dando ragione. Nonostante ciò, noi ci crediamo e cercheremo di lottare per rimediare a questa brutta sconfitta".

Cosa pensi delle dichiarazioni dei Colombarini, che ti vedono in bilico?

"Io non so niente. Non dipenda me".

15.18 - fine della conferenza stampa.