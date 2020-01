LIVE TMW - SPAL, Semplici: "Non meritavamo di perdere questa gara"

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Federico De Luca 2020

Tra poco Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, interverrà in conferenza stampa per parlare della sconfitta subita al Franchi contro la Fiorentina. Segui la diretta testuale su TMW!

17.29 - Inizia la conferenza stampa:

Che giudizio dà di questa partita?

"La partita l'abbiamo interpretata bene contro una squadra che è partita con altri obiettivi, creando presupposti anche per vincerla. Abbiamo fatto molto noi, purtroppo sia nel bene che nel male. Il gol è un autogol e mi dispiace uscire sconfitti. Venire a giocare con questa personalità, creando occasioni anche per vincerla, quando poi sbagli è normale essere puniti. Non meritavamo questa sconfitta".

L'inserimento di Floccari poteva cambiare anche il modulo, magari con uno più offensivo?

"Quando è entrato abbiamo avuto l'occasione più clamorosa con Valoti che avrebbe dovuto portare dentro anche il portiere. Per come abbiamo giocato, sicuramente meritavamo un altro risultato, al di là dell'atteggiamento".

A dieci minuti dalla fine si aspettava più di subire gol o di farlo?

"Le nostre partite quest'anno fino al 95 non sono mai finite. Mi aspettavo qualcosa in più o in meno, speravo però di uscire almeno con un pareggio che comunque mi sarebbe dispiaciuto uguale per ciò che si è visto. Io sono molto arrabbiato perché ci siamo espressi con grande personalità dimostrando delle qualità ma senza punti".

Dabo?

"Penso che ci possa dare un apporto importante. Ha caratteristiche che ci mancavano. E' un grande professionista e mi auguro che già da mercoledì possa darci una mano per il nostro obiettivo".

Perché ha detto che avete subito un autogol?

"E' stato Valoti a deviarla a pochi centimetri da Berisha".

Un colpo in attacco?

"Sicuramente dovremmo provare a rinforzarci portando qualche gol visto che siamo dodicesimi come miglior difesa e ultimi per l'attacco. Il reparto da rinforzare è quello. Non parlo solo di attaccanti, dobbiamo sfruttare anche le palle inattiva per esempio".

17.36 - Termina qui la conferenza stampa.