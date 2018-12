Fonte: Inviato a Marassi

Pareggio esterno per la Spal. Gli emiliani non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 contro il Genoa al "Ferraris" malgrado la superiorità numerica. Fra pochi istanti il tecnico Leonardo Semplici parlerà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale di Tuttomercatoweb.com.

Un pareggio che forse poteva essere una grande occasione.

"E' un'occasione che abbiamo sprecato. La gara l'abbiamo approcciata bene, siamo rimasti in superiorità numerica e abbiamo segnata. Abbiamo costruito noi il gol del pareggio e poi diventa difficile perché poi trovi una squadra che si difende negli ultimi trenta metri. Nonostante questo abbiamo trovato diverse occasioni nel primo tempo per chiuderla, non ci siamo riusciti e quindi siamo dispiaciuti e rammaricati perché queste partite non puoi sprecarle. Dobbiamo andare avanti perchè il campionato inizia adesso".

Cosa manca alla tua Spal?

"Nel primo tempo non mancava niente, nel secondo tempo siamo stati un po' troppo leggibili, giravamo palla in maniera lenta. Sicuramente questa è una squadra dove bisogna stare attenti perchè oltre al danno poteva arrivare anche la beffa. Raccogliamo il punto ma c'è il rammarico per non aver fatto bottino pieno".