LIVE TMW - SPAL, Semplici: "Strefezza e Petagna recuperati"

Vigilia di SPAL-Genoa, scontro diretto salvezza. Tra pochi minuti, il tecnico dei biancazzurri, Leonardo Semplici, parlerà in conferenza stampa per presentare la sfida di lunedì sera.

Mister, che tipo di SPAL vedremo?

"Una SPAL in palla che vorrà fare la partita e portare a casa punti importanti contro una squadra difficile e di valore importante. Dovremo scendere in campo per fare davvero una grande prestazione. Per quanto riguarda il modulo che schiererò? Deciderò con lo staff nelle prossime ore".

Strefezza e Petagna come stanno?

"Strefezza è pienamente recuperato. Petagna uguale. Stanno bene e sono a disposizione entrambi, così come lo è anche Jankovic".

Credi che sarà una partita difficile dal punto di vista psicologico?

"Da qui alla fine le partite saranno queste e ci dovremo abituare alla pressione psicologica. Sappiamo qual è il nostro cammino e quali sono le difficoltà. Siamo consapevoli anche delle cose che ci saranno da migliorare. Le ultime prestazioni comunque hanno confermato la nostra voglia di crescita. Da parte nostra c'è la voglia di fare una grande partita domani sera".

Di Francesco come sta?

"Si allena a pieno regime con noi già da due settimane. Domani vedremo se dall’inizio o a partita in corso potrà essere utile alla causa. Di sicuro è un'arma in più".

Dietro siete contati. Sala come centrale difensivo è un'ipotesi che stai valutando?

"No. Se deciderò di giocare a tre, schiererò Vicari, Felipe e Igor".

Il Genoa ha cambiato molto con Thiago Motta. Quale pensi sia il modo è migliore per affrontarli?

"Loro hanno fatto molto bene il possesso palla contro Napoli e Juve. Dovremo fare una partita di grande attenzione e aggressione, limitando il loro palleggio. Poi bisognerà controbatterli con alcune ripartenze, continuando a mettere in mostra quanto di buono fatto vedere nelle scorse partite. Solo attraverso questo atteggiamento possiamo ottenere il risultato che vogliamo. Abbiamo intenzione di uscire da questa situazione per riportarci in una posizione di classifica più consona al nostro valore e al nostro desiderio".

Valdifiori potrebbe essere ancora titolare?

"Mirko sta facendo bene. Vedo un altro giocatore rispetto all'anno passato. Si tratta di un ragazzo che, nella partita di domani sera, può darci vantaggi. Stiamo valutando tante eventualità. Di lui sono contento per come si sta mettendo in mostra con positività in questa stagione".

