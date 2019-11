LIVE TMW - SPAL, Semplici: "Strefezza recuperato. Dovremo avere coraggio"

Il tecnico dei biancazzurri parla alla vigilia del match contro l'Inter di Antonio Conte. Segui il live su TMW

Vigilia di Inter-SPAL, match proibitivo per gli estensi. Tra pochi minuti, presso la sala stampa del centro sportivo di via Copparo, il tecnico dei biancazzurri Leonardo Semplici parlerà in conferenza stampa, commentando il momento della sua squadra e analizzando le diverse potenzialità e caratteristiche degli avversari di giornata.

12.34 - In leggero ritardo, inizia la conferenza stampa.

Mister, come pensi di affrontare una trasferta così ostica?

"L'Inter ha una rosa di grande valore. Credo che troveremo una squadra forte, una delle migliori insieme alla Juventus. Sarà necessario fare un match di grande personalità. La parola chiave sarà avere coraggio. Dovremo avere un atteggiamento positivo e aggressivo, facendo una gara straordinaria per portare a casa un risultato importante"

Strefezza come sta?

"Si è allenato a parte tutta la settimana, solo oggi ha lavorato con noi. Comunque è recuperato".

DiFra invece?

"A inizio settimana vedremo quali saranno i tempi di recupero".

Dietro torna abbondanza, come li hai visti?

"Si, li ho visti bene. Tornano Tomovic e Cionek. Sono fiducioso".

Quanto ha inciso il fattore sfortuna in questo avvio di campionato?

"Non credo molto a queste cose, ma credo nel lavoro. Bisognerà far si che la fortuna ci arrivi tramite i miglioramenti e gli allenamenti che stiamo cercando di fare. Sta solo a noi far girare questa situazione. Sicuramente vedendo qualche infortunio, sotto questo aspetto non siamo stati fortunati".

Meglio le due punte domani o riproporre Valoti nella stessa posizione degli ultimi minuti contro il Genoa?

"Si tratta di un'opzione che sto tenendo in considerazione. Lo sto valutando".

Quando parli di coraggio, cosa intendi?

"Intendo che domani bisognerà essere bravi sia a difendere che ad attaccare. Loro hanno entusiasmo e sono in forma, hanno voglia di vincere sotto tutti i fronti. Bisognerà gettare il cuore oltre l'ostacolo. Si tratta di una partita in cui non avremo niente da perdere, dovremo cercare di giocare con personalità e grande voglia di fare la partita".

La partita di Coppa Italia vincolerà le scelte?

"Valuteremo bene in queste tre partite i giocatori che ci permetteranno di avere una formazione competitiva. Ci teniamo a fare bene contro l'Inter, il Lecce e il Brescia".

fine della conferenza stampa di Leonardo Semplici, tecnico della SPAL.