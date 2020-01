LIVE TMW - SPAL, Semplici: "Tomovic? Non mi sembrava da espulsione"

Il tecnico degli estensi parla nel post partita del match giocato contro il Verona. Segui il live su TMW

Al termine del match tra SPAL ed Hellas Verona, finita 0 a 2 per i gialloblù, il tecnico dei ferraresi Leonardo Semplici parla in conferenza stampa. Segui il live su TMW.

17.21 - inizia la conferenza stampa.

Mister, ormai è un film che si ripete. Errore difensivo solito e poi vi tocca rincorrere. Cosa ne pensi?

"Queste sono partite che si decidono sugli episodi e noi ne abbiamo concessi di troppo in fase iniziale. Nonostante ciò, la squadra fino all'espulsione ha fatto quello che doveva fare. Poi dopo l'espulsione, la partita è girata dalla parte del Verona. Ma in questo momento facciamo fatica anche dal punto di vista realizzativo. Dispiace perché volevamo fare un altro tipo di risultato".

Cosa ti aspetti adesso?

"Di fare bene, lavorare e migliorare. Altro non spetta a me dirlo".

Credi che la scelta di Tomovic sia stata sconsiderata, dal punto di vista dell'intervento?

"Ci sta di sbagliare, tutti sbagliamo. Si è trattata di un'entrata esagerata anche se non ho rivisto l'azione. Sicuramente è stata una situazione sbagliata per come è andata a finire. Nonostante tutto non lo vorrei condannare. Ci può stare un'entrata più massiccia, che dalla panchina non mi sembrava da espulsione".

Hai dato fiducia ad alcuni elementi oggi, che però non ti hanno ripagato?

"Ho sempre cercato di usare tutta la rosa a mia disposizione. Quest'anno abbiamo fatto più fatica degli anni passati, ma ho sempre avuto fiducia. Non devo rimproverare niente ai ragazzi".

Il Verona può essere messo alla testa del gruppetto salvezza?

"Sta facendo molto bene, ma rimango a casa mia. Ho diversi problemi da risolvere".