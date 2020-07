live SPAL, tra poco la conferenza stampa di Di Biagio

Vigilia di Hellas Verona-SPAL. Sfida sentitissima per le due tifoserie, sfida che i biancazzurri cercheranno di affrontare nel migliore dei modi possibili per poter rendere meno amara, cocente e più dignitosa una retrocessione in Serie B che è già matematica da diversi giorni. A questo proposito, l'allenatore dei ferraresi Gigi Di Biagio è atteso tra pochissimi minuti in conferenza stampa per presentare le insidie che nasconderà il match contro gli uomini di Juric. Appuntamento a partire dalle 16 dalla sala stampa del centro sportivo di via Copparo. Segui il live su TUTTOMercatoWEB.