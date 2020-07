live SPAL, tra poco la conferenza stampa di Gigi Di Biagio

A due giorni dalla sconfitta casalinga per 0 a 4 contro l'Inter di Antonio Conte, la SPAL è nuovamente pronta per tornare in campo. Domani sera infatti, in uno scontro diretto tra deluse in coda alla classifica, l'undici biancazzurro andrà alla ricerca di una vittoria fondamentale per non terminare il campionato in ultima posizione e lo farà sul campo del Brescia di Diego Lopez. A questo proposito, tra pochissimi minuti, è atteso in conferenza stampa l'allenatore dei ferraresi Gigi Di Biagio per presentare la sfida alle Rondinelle. Appuntamento a partire dalle 12 dalla sala stampa del centro sportivo di via Copparo. Segui il live su TuttoMercatoWeb.