LIVE TMW - SPAL, tra poco la conferenza stampa di Leonardo Semplici

Il tecnico dei biancazzurri parla alla vigilia del match contro l'Inter di Antonio Conte. Segui il live su TMW

Fonte: Inviato a Ferrara

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

12.15 - Vigilia di Inter-SPAL, match proibitivo per gli estensi. Tra pochi minuti, presso la sala stampa del centro sportivo di via Copparo, il tecnico dei biancazzurri Leonardo Semplici parlerà in conferenza stampa, commentando il momento della sua squadra e analizzando le diverse potenzialità e caratteristiche degli avversari di giornata. Appuntamento alle 12.30. Segui il live su TMW.