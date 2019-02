LIVE TMW - Spalletti: "Buoni segnali. Spero di evitare le più forti"

Fonte: dall'inviato a San Siro, Lorenzo Di Benedetto

Dopo la vittoria per 4-0 contro il Rapid Vienna nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Stasera ci sono stati buoni segnali, la squadra è stata compatta e visto che siamo non troppo ordinati nel pressing aspettiamo i nostri avversari nella nostra metà campo. Siamo migliorati molto anche rispetto alla gara di andata, anche se questa sfida poteva diventare pericolosa se non fossimo passati in vantaggio. Siamo entrati in campo concentrati e siamo stati molto produttivi mettendo la gara su un binario corretto. Abbiamo poi concesso un po' di campo ma siamo sempre stati compatti. Non abbiamo concesso niente ai nostri avversari, soprattutto nel secondo tempo".

C'è una squadra che vuole evitare?

"Le più forti le conoscete, se le evitassimo sarebbe meglio".

I cambi sono stati fatti per preservare qualche giocatore?

"Avrei tolto anche Perisic e Nainggolan. Domani dobbiamo lavorare per recuperare ma dopodomani sarà il giorno più critico e saremo alla vigilia della sfida contro la Fiorentina che sta molto bene ed è pericolosa. Sarebbe importante avere tutti al 100%".

La differenza l'ha fatta l'esperienza?

"Ha contato sicuramente anche se non ne abbiamo tantissima in Europa. Il livello dei calciatori dà la possibilità di una gestione più corretta delle emozioni. Dobbiamo riuscire a guadagnare molto ancora dal punto di vista del carattere. Non dobbiamo abbassare il rendimento, dobbiamo lavorare su questo in maniera più profonda possibile. Abbiamo qualità e possiamo confrontarci con grandi squadre ma nel lungo tragitto non riusciamo a restare su alti livelli".

Politano può essere un'alternativa a Lautaro?

"Abbiamo diversi giocatori. Il migliore per caratteristiche sarebbe Keita, una prima punta di movimento che però attacca lo spazio. Poi ci sono anche Politano e Perisic che possono fare quel ruolo".