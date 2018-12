LIVE TMW - Spalletti: "Dispiace. Ci è mancata la concretezza"

© foto di PHOTOVIEWS

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, dopo l'1-1 contro il PSV che ha sancito l'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Ci dispiace per com'è andata. Potevamo gestire meglio la partita e non siamo stati bravi a reagire quando abbiamo preso gol. Ci siamo disuniti e la frenesia non porta a niente. Abbiamo perso qualche pallone di troppo e la gara si è complicata. Abbiamo concesso troppe ripartenze che i nostri avversari non hanno sfruttato ma alla fine tra le due ci abbiamo rimesso più noi, visto che siamo meglio del PSV. Quando c'è in palio una posta così alta non è facile e se non si mantiene l'ordine diventa tutto più difficile. Nel secondo tempo abbiamo fatto la partita, ci sono capitate situazioni importanti ma non siamo riusciti a concretizzarle. Abbiamo fatto una prova discreta ma potevamo fare meglio".

Come nasce il centrocampo con Borja e Candreva mezzali?

"Volevamo fare il 4-3-3 e non avevamo tante alternative. Candreva ha aiutato Politano e D'Ambrosio ad attaccare, soprattutto nel primo tempo e poteva fare un movimento particolare con lo stesso Politano. Alla fine avevamo tanti attaccanti, ci abbiamo provato ma non siamo riusciti a vincere".

Pensa che la squadra riuscirà a reagire subito in campionato?

"La nostra maturazione passa anche da questi momenti. Dobbiamo fare subito una buona prova, già da sabato. L'eliminazione di fa stare male ma non hop visto un brutto atteggiamento della squadra. Non siamo stati ordinati ma abbiamo comunque creato tanto senza riuscire a concretizzarle".

Si attribuisce qualche colpa?

"In tutte le partite scelgo sempre me come riferimento di quelli che sono i risultati negativi della squadra. Il responsabile sono sempre io. Sono valutazioni che faccio da solo e osservo il modo in cui vanno le cose".